In Grimma-West: Grundschüler stellen sich zwischen Streithähne

„Kinder lösen Konflikte selbst“ heißt ein Projekt, das seit 2015 an Hort und Grundschule in Grimma-West läuft. Am Sonnabend werden die Einrichtungen dafür zertifiziert. Derzeit kommen aus den Klassen 2 bis 4 insgesamt 14 kleine Streithelfer, die eine richtige Prüfung abgelegt haben. Das Projekt soll nun zum Selbstläufer werden.