Grimma

Das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel sind geschafft – im Grimmaer Kreismuseum allerdings kann man die ruhigen Tage noch ein wenig nachklingen lassen. Denn noch bis zum 3. März hält in der musealen Einrichtung in der Paul-Gerhard-Straße die Sonderausstellung „ Weihnachten im Erzgebirge“ ihre Pforten geöffnet. Darin zu sehen sind schwerpunktmäßig Ausstellungsstücke des 1866 gegründeten Spielwarenverlags Max Hetze, die der Nachfahre des Seiffener Traditionsunternehmens Albrecht Kirsche dem Kreismuseum zur Verfügung gestellt hat. Ergänzt wird die Sonderschau von einigen privaten Leihgaben unter anderem der Museumsleiterin Marita Pesenecker sowie deren Kollegen aus dem Hohburger Steinarbeiterhaus, Matthias Müller.

Albrecht Kirsche bewahrt eine große Sammlung

Spielwarenverlag-Nachfahre Albrecht Kirsche, seinerseits ein passionierter Sammler historischer Spielzeuge, der regelmäßig Ausstellungen mit wertvollen Leihgaben bereichert, beschäftigt sich seit Jahren mit der erzgebirgischen Spielzeug- und Volkskunsttradition im sächsischen und böhmischen Erzgebirge, wobei die Anfänge seiner Sammlung vor allem auf seinen Vater und Großvater zurück gehen. „Diesen war bewusst, dass mit dem Tod des Herstellers auch das Produkt ausstirbt. Eingedenk dieser Tatsache haben beide über Jahrzehnte eine Mustersammlung der verschiedenen Spielwarenproduzenten angelegt“, berichtet Kreismuseums-Mitarbeiter Jens Müller, der in den vergangenen Wochen seit der Eröffnung der Sonderschau am 1. Advent unzählige Schulklassen durch diese geführt hat. „Auch sonst ist das Interesse sehr groß gewesen.“

Große Auswahl an Erzgebirgskunst

Dieses Interesse zu stillen haben Museumsleiterin Marita Pesenecker und ihr kleines Team versucht: Und eine große Auswahl an Nussknackern, Räuchermännern, Engeln und Bergmännern, Schwibbögen, Pyramiden, Bergparaden, Krippen und weiterem Holzspielzeug aus dem Erzgebirge zusammengetragen. Zeugnisse einer Holzkunst, die sich im Laufe der Jahrhunderte aus einer Feierabendbeschäftigung der Bergleute entwickelt hat und die inzwischen ihren Weg in die gesamte Welt gefunden und das Erzgebirge bekannt gemacht hat.

Motive haben engen Bezug zum Bergbau

„Die Fertigung konzentriert sich heute noch im Spielzeugdorf Seiffen und in dessen Umgebung, wobei die Motive im Kern einen engen Bezug zum Bergbau und der bergmännischen Arbeits- und Lebenswelt aufweisen“, erläutert Kreismuseums-Mitarbeiter Jens Müller, demzufolge die ältesten Stücke der Ausstellung - zwei bergmännische Lichterfiguren und ein Nachbau des Leipziger Marktes - aus der Mitte des 19. Jahrhunderts stammen, die jüngsten aus den letzten Jahren.

Museum lädt zu Hutzenachmittag und Vortrag ein

Die Freunde der erzgebirgischen Musik und Mundart lädt das Kreismuseum am 20. Januar zu einem Hutzennachmittag mit „Do Original Rascher vom Knochen“ ein, und am 10. Februar ist Albrecht Kirsche mit einen Vortrag über „ Spielzeug aus dem Erzgebirge“ in der Einrichtung zu Gast, in der in der zweiten Märzhälfte die erste Sonderausstellung des neuen Jahres ihre Pforten öffnet, in der laut Jens Müller das Thema Mode in der DDR beleuchtet wird.

Von Roger Dietze