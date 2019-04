Grimma

Für den Großbardauer Carsten Weigel (36) schließt sich in diesen Tagen ein Kreis. Mit einer Bastel-Lösung holte er vor einem reichlichen Jahrzehnt für sich und ein paar andere Leute halbwegs schnelles Internet ins Haus. Jetzt – als junger Unternehmer – erschließt er in seinem Heimatort die erste Straße mit Glasfaser.

Und das fast auf den Tag zehn Jahre nach der Gründung seiner Drahtlos-DSL GmbH Mittelsachsen. 2013 hatte er die Firma mit seinem Kompagnon Sebastian Kirschner (34) von Leisnig nach Grimma verlegt.

Es ist eine kleine Erfolgsgeschichte. Weigel faszinierte die Welt der Computer schon in der Kindheit – wohl auch bedingt durch seinen Vater Bernhard Weigel, der kurz nach der Wende in Grimma die Asta-Picca IT-Systeme GmbH ins Leben rief. Der junge Mann machte seine Leidenschaft zum Beruf, wurde IT-Systemelektroniker und Mitarbeiter der Grimmaer Firma Rostock Kommunikationstechnik.

Und weil es ihm keine Ruhe ließ, in Großbardau in einer Internet-Wüste zu leben, beschäftigte er sich nebenberuflich mit der Funktechnik. Mit einer Richtfunk-Antenne seines Arbeitgebers in Grimma-Süd holte sich Weigel schließlich einen passablen Internet-Zugang ins Haus der Eltern. Andere Großbardauer sprangen auf den Zug auf.

Aus privater Initiative erwächst Geschäftsidee für Großbardau

Aus der privaten Initiative erwuchs in Weigels Kopf die Geschäftsidee: per Richtfunk eine Breitband-Lösung für unterversorgte Gebiete im ländlichen Raum. 2008 gründete er mit zwei Partnern zunächst die Drahtlos-DSL GbR und firmierte sie im Folgejahr in eine GmbH um. In Großbardau, wo alles anfing, zählte er in Spitzenzeiten knapp 130 Teilnehmer an seinem Funknetz. Irgendwann kam sogar auf den Kirchturm eine Empfangsantenne.

Schnelles Internet für Grimmas Ortsteil Großbardau: Das versprechen Carsten Weigel (li.) und Sebastian Kirschner von der Drahtlos DSL-GmbH Mittelschachsen mit Sitz in Grimma. Foto: Thomas Kube Quelle: Thomas Kube

Schon 2009 stieß der Netzwerk-Ingenieur Sebastian Kirschner, der sich im Studium vorrangig mit der Überwachung von Netzwerken beschäftigt hatte, zu der kleinen Firma. „Nächtelang verbrachten wir damit, eine Netzwerküberwachung aufzubauen“, erinnert sich der 34-jährige Grimmaer an Weigels Bitte um Unterstützung.

Zunächst arbeitete Kirschner drei Jahre als Freiberufler für Drahtlos, Ende 2012 erwarb er ein Drittel der Gesellschaftsanteile und stieg als gleichberechtigter Geschäftsführer ein.

Einstieg ins drahtgebundene Geschäft

In jenem Jahr folgte auch die erste Zäsur in der noch jungen Firmengeschichte. Erstmals löste sich die Drahtlos-DSL vom Richtfunk und bot Kunden per VDSL schnelles Internet an. Dazu wurde mit Start in Belgershain das Telekom-Netz überbaut. „Mit dem Schritt ins drahtgebundene Geschäft konnten wir bis zu 50 Megabit verkaufen“, so Weigel.

Durch die Nutzung der Vectoring-Technik werden über diese Netze inzwischen bis zu 100 Megabit je Sekunde angeboten. „Seit 2015 verlegen wir auch eigene Glasfaser-Netze“, nennt der 36-jährige Firmengründer den folgerichtigen Schritt ins nächste Zeitalter. „Wir überbauen uns zum Teil selbst mit neuen Technologien.“ Nepperwitz zählt für Drahtlos als erste Ortschaft, die dank Glasfaser komplett mit einem firmeneigenen Gigabit-Netz überzogen wurde.

Die Drahtlos-DSL, die auch Telefonie anbietet, ist vor allem im westsächsischen Raum unterwegs und zählt momentan rund 3500 Kunden. In Grimma selbst ist sie in etwa 15 Ortschaften mit ihren drei Technologien am Markt. Von den Preisen her „liegen wir vielleicht etwas höher“, sagt Weigel. „Dafür aber bringen wir Bandbreite an Orte, die andere Anbieter außen vor lassen. Wir behaupten uns am Markt mit flexiblen, individuellen Lösungen.“ Inzwischen würden sogar ganze Dörfer erschlossen.

Jedes Jahr Investitionen in sechsstelliger Höhe

Das kleine Telekommunikationsunternehmen möchte seine jetzigen Abnehmer dauerhaft an sich binden, in dem es die Bandbreite vergrößert, strebt aber auch eine stetig wachsende Kundenzahl an. Jährlich wird laut Weigel eine Summe im sechsstelligen Bereich investiert. Neben den beiden Geschäftsführern verdienen derzeit fünf Mitarbeiter bei Drahtlos ihr Brot. „Wir sind auf der Suche nach einem weiteren Mitarbeiter für Servicetechnik“, so Weigel.

Nächste Projekte stehen unter anderem in Pomßen und Ballendorf ins Haus. Auch Großbardau gehört dazu, wo in der Pestalozzistraße jetzt das erste Leerrohr in die Erde kam. In dem Dorf, wo alles mit einer langsamen Funk-Lösung begann, will Drahtlos eines Tages flächendeckend Glasfaser anbieten. In seinem – inzwischen – eigenen Haus in Großbardau ist Weigel übrigens nach wie vor auf Richtfunk angewiesen. 100 Mbit/s liegen an – für Down- wie für Uploads.

Von Frank Prenzel