Grimma/Großbardau

„Wir eröffnen jetzt das Trafohaus, die Vögel fliegen ein und aus“ und „Im Trafohaus, da ist was los, da leben Tiere klein und groß“. Die Steppkes der Großardauer Kita „Parthenzwerge“ hatten ihr kleines Programm und ihre Lieder natürlich auf das große Ereignis zugeschnitten. Mehr als 100 Leute wohnten am Dienstag der feierlichen Einweihung des neuen Tierhäuschens bei, das sich aus dem einstigen Trafohaus am Dorfrand mauserte. Dass hier eines Tages Fledermaus, Turmfalke, Schleiereule, Mehlschwalbe, Hausrotschwanz und Spatz ein und aus fliegen können, ist den Kita-Kindern zu verdanken – und dem Förderverein ihrer Einrichtung.

Blick ins Innere des Tierhauses

Zur Galerie Bei der Einweihung des Tierhäuschens im Grimmaer Ortsteil Großbardau, das aus dem alten Trafohaus entstand, konnte auch ein Blick ins Innere geworfen werden.

Es ist drei Jahre her, als die alten Gebäude der früheren Maschinen- und Traktorenstation (MTS) abgerissen wurden und Platz machten für das neue Feuerwehrgerätehaus und den im Bau befindlichen neuen Kindergarten in Großbardau. Die pfiffigen Kita-Steppkes beobachteten das und fragten sich, was denn aus den tierischen Bewohnern wird? Bei der Suche nach einer neuen Bleibe für Fledermaus Lucie & Co stießen sie auf das alte Trafohaus und waren sich einig: Es könnte erneuert und als Tierhäuschen hergerichtet werden.

Förderverein übernimmt marodes Haus

Mit der Bitte, dabei zu helfen, standen sie schließlich im Büro von Kita-Chefin Annett Riedel. „Ich sagte im jugendlichen Leichtsinn zu“, erinnerte sie sich. Nicht ahnend, was für ein Aufwand hinter dem Projekt stecken würde. Denn erst auf den zweiten Blick wurde sichtbar, wie desolat das Trafohaus war. „In zwei, drei Jahren wäre es wohl sonst zusammengebrochen“, glaubt Riedel. Auch dem Ortschaftsrat sowie dem Umwelt- und Denkmalschutzamt stellten die Kinder ihre Pläne vor.

Der 18-köpfige Förderverein der Kita nahm sich der Sache an und erhielt grünes Licht von der Stadt Grimma, die das in ihrem Eigentum befindliche Trafohäuschen in die Hände des Vereins legte. Die Mitglieder warben mehr als 20000 Euro Fördermittel aus der Richtlinie Natürliches Erbe ebenso ein wie Geld von mehr als 50 Spendern und zur Vorfinanzierung. Sie fanden viele Helfer, und sie lösten die Bauaufträge aus. Fachlich stand ihnen Sven Möhring vom Umweltamt des Kreises zur Seite – übrigens der Ehemann der Kita-Chefin, die zugleich als stellvertretende Vorsitzende im Förderverein agiert. Der Experte brachte auch die Hangplätze und Nistkästen für die Flugtiere an.

Zur Einweihung des sanierten Trafohauses als Tierhäuschen in Großbardau führen die Kita-Kinder ein Programm auf und beschenken die Helfer. Quelle: Frank Prenzel

Hummeln und Bienen erobern Modell auf Kita-Gelände

Allerdings wollten die Mädchen und Jungen nicht bis zur artenschutzgerechten Sanierung warten. Auf dem Kita-Gelände wurde ein kleines Trafohaus nachempfunden, das inzwischen ein Zuhause für Wildbienen und Hummeln ist, aber auch Meisen einen Platz bietet. Zugleich forschten die Kinder, was die Tiere fressen und wie sie leben. Für ihr Tierhäuschen-Projekt landeten sie 2016 im Landeswettbewerb „Forschergeist“ auf dem obersten Treppchen.

Eingeladen zur jetzigen Einweihung waren nicht nur alle Sponsoren und Helfer, sondern auch jene Steppkes, die seinerzeit den Anstoß gaben und mittlerweile die Grundschule besuchen. Die Kita-Kinder hatten Windlichter gebastelt, die das Trafohaus vor und nach der Sanierung zeigen, und schenkten sie den zahlreichen Unterstützern. Und als das grüne Band durchschnitten war, öffnete Riedel die Tür zum Häuschen und gewährte neugierige Blicke.

Dauerausstellung informiert über Sanierung

Der Förderverein präsentiert im beengten Inneren eine kleine Dauerausstellung, die über die Sanierung ebenso berichtet wie über die künftigen Bewohner. Riedel kann sich vorstellen, zu besonderen Anlässen wie dem Tag des offenen Denkmals das einstige Trafohaus zu öffnen.

Doch da ist noch ein weiterer Wunsch. Mir dem übrig gebliebenen Geld soll im Tierhäuschen eine Kamera installiert werden, so dass in der Kita und im Dorf via Internet beobachtet werden kann, was sich im Haus so alles tut. „Wir sind dazu mit dem Otterwischer Storchenbetreuer Klaus Döge im Kontakt“, verrät Riedel. Hinter dem Plan stehen derzeit aber noch viele Fragezeichen. Erst einmal hoffen alle, das im kommenden Frühjahr Leben in den einstigen Stromverteiler einzieht. Die Wahrscheinlichkeit sei hoch, so Möhring.

Von Frank Prenzel