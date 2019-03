Grimma/Höfgen

Es klappert die Wassermühle Höfgen am Tannickenbach. Vorerst noch verhalten, aber die neue Saison kann kommen. Hans-Hennig Ruhmer, Vorsitzender vom Förderverein zur Erhaltung der Wassermühle Höfgen, entfernte den hölzernen Winterschutz vom Wasserrad und wenig später wurde das Wasser des Baches wieder auf das Mühlenrad geleitet.

Mühlenrad wurde komplett erneuert

Das Rad war nach während des Hochwassers 2013 so stark beschädigt worden, dass es komplett erneuert werden musste. Das wurde durch Fördermittel und einige Sponsoren und Helfer ermöglicht. Jetzt besteht das Wasserrad aus beständiger sibirischer Lärche, nur die frisch geölten Achsstümpfe sind aus Metall.

Schaubacken im Mühlenmuseum

„Die heutige Inbetriebnahme ist unser Signal, dass der Frühling unaufhaltsam naht", so Ruhmer, dem einst auch die nebenliegende Gaststätte „Zur Wassermühle" gehörte. Offizielle Saisoneröffnung sei aber erst am Samstag, 6. April 2019. „Dann wieder mit dem beliebten Schaubacken im heutigen Mühlenmuseum", ergänzte Antje Möser vom Förderverein. „Der Eintritt ins Museum, das Brotbacken und Spenden sind unsere drei Einnahmequellen", erklärte Ruhmer, der als Besitzer die Wassermühle langfristig an den Verein verpachtet hat. Ohne Sponsoren würde es nicht gehen, sagte er und zpg den Schieber für einen noch stärkeren Wasserzulauf.

Von Thomas Kube