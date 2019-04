Grimma/Köllmichen

Markus Kunath (30) aus Haubitz hofft, endlich eine Freundin zu finden. Er wohnt noch bei den Eltern und sei der eher schüchterne Typ. Zwar habe er es schon mal übers Handy versucht. Doch blieb er an der teuren Vermittlungsfirma hängen. Bis zu den Mädels stieß er gar nicht vor. Auf dem Lande sei es schwer, jemanden kennenzulernen: „Die Kneipen ringsum sind zu. Tanz ist nur selten. Ich bin Melker. Arbeite im Kuhstall. Zweischichtsystem. Da bleibt kaum Zeit.“ Er hofft, dass er seine Arbeit noch lange behält. Aber: Sicher sei nichts mehr. Er habe einen Nebenbuhler – den Melkroboter. Der aber könne es lange nicht so gut wie er selbst: „Stehen die Zitzen schräg, schaltet der Roboter auf Fehler. Uns Melkern passiert das nicht.“

Milchbauer Wilfried Große (73), Gastgeber und Chef-Organisator des Wettkrähens in Köllmichen, hofft für seinen Berufsstand auf mehr Beachtung in der Politik: „Alles dreht sich nur um Autos. Wir dagegen sind das letzte Rad am Wagen.“ Die Verordnungen würden immer mehr, die Preise immer niedriger. Dazu der „Quatsch“ mit dem Datenschutz: „Die wissen sowieso schon alles über uns!“

Seine Frau, Eleonore Große (70), hat zu Ostern vor allem eine Hoffnung: „Frieden, das ist das Wichtigste.“ Sie selbst stehe mit niemandem auf Kriegsfuß, im Gegenteil: Auf dem Dorf sei die Welt noch in Ordnung. „Unsere Familie hält zusammen. Einer für alle. Alle für einen.“ Anders sei so ein Hähnekrähen auch gar nicht schaffen. Jeder helfe, ob Geschwister, Kinder oder Enkel. Sie wünsche sich, dass dies immer so bleibt, sagt die rüstige Rentnerin.

„Gesundheit ist das A und O“

Gesundheit ist für Jacqueline Schulz aus Stockhausen bei Döbeln das A und O. „Möge es meinem Mann Rajko sowie unseren Kindern Philipp und Emma weiter gut gehen“, hofft die 50-Jährige. Wenn man – wie sie – dem Tod gerade noch so von der Schippe springen konnte, sei alles andere beinahe läppisch: „1994 verunglückten mein Mann und ich mit dem Motorrad. Es passierte beim Überholen an einer Bergkuppe. Rajko verletzte sich schwer, ich kam mit leichteren Blessuren davon.“ Das sei zum Glück lange her. Die Familie schaue nur noch nach vorn.

Thomas Rauschenbach (36) aus Wermsdorf hofft, dass sich „was fürs Volk ändert“. Die erwirtschafteten Steuergelder müssten künftig ausschließlich den Menschen im eigenen Lande zugute kommen. Deutschland solle sich nicht mehr um das Wohl der ganzen Welt kümmern. „Das schaffen wir gar nicht. Wir haben selbst genügend Leute, die auf der Straße liegen. Man muss nur die Augen aufmachen.“ Kein Verständnis habe er für die Politik der offenen Grenzen. „Wenn wir jetzt auch noch Leute aus Afrika reinholen und in ihnen die Arbeitskräfte von morgen sehen, finde ich das nicht gut. Entschuldigung, ich habe schon zwei Bier getrunken...“

„Uns geht es nicht schlecht“

Rudolf Priemer (80), Heimatforscher aus Grimma: „Ja, ja, der Fremde. Der stört. Das war schon immer so. Der Fremde als Sündenbock.“ Dabei gehe es uns nicht schlecht, findet der Historiker: „Doch keiner scheint zufrieden. Alle wollen mehr, aber möglichst wenig leisten. Das funktioniert nicht.“ Früher sei einer auf den anderen angewiesen gewesen, heute sei einer des anderen Teufel. Priemer hat die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Dass es auch anders gehe, beweise das Hähnekrähen in Köllmichen: „Die Gockel sind bloß der Anlass. Die Leute kommen hier her, um sich zu sehen, zu treffen und zu unterhalten. Dazu brauchen sie fast nichts. Bier und Bratwurst gibt’s schon vorm ersten Hahnenschrei. Es wird weder Eintritt kassiert noch der Parkplatz reglementiert. Und: Es funktioniert! Bestens!“

Patrick Andrä (24) aus Wermsdorf ist der sicher einzige DJ weit und breit, der Tabakpfeife rauchend an den Reglern steht: „Ich weiß, junge Leute paffen eigentlich nie Pfeife und hören auch keine Schlager. Da bin ich halt anders, ich renne auch nicht zur Klimaschutz-Demo.“ Ostern, das Fest der Hoffnung, verbindet er mit dem Wunsch, dass man die Kirche im Dorf lassen möge: „In meinem Freundeskreis wollen alle einen Haufen Geld machen. Ich nicht. Ich finde, man kann auch mit wenig zufrieden sein. Das ist meine Devise. Nach der lebe ich.“ Sprach’s und präpariert sich die nächste Pfeife.

„Wünsche mir Rückkehr zu alten Tugenden“

Ähnlich sieht es Tilo Gründel (40) aus Fremdiswalde: „Ich hoffe, dass alle wieder normal im Kopf werden.“ Er sei alles andere als ein Philosoph, und ihm fehlten auch irgendwie die Worte: „Jedenfalls gibt es einfach zu viele Großschnauzen und Selbstdarsteller – solche wie die wetteifernden Hähne!“, lacht er. Sicher sei das Rummotzen kein ostdeutsches Phänomen, auch die Wessis schimpften. Doch wünsche er sich wieder eine Rückkehr zu Tugenden wie Anständigkeit und Demut: „Lieber einen Schritt zurück als immer nur nach vorn rammeln.“

Zu Ostern, zum Fest der Hoffnung, wünscht sich Gudrun Bereiter (73) aus Köllmichen, „dass die Menschen künftig aufeinander zugehen und nicht aufeinander los gehen“. Die Meldungen über Katastrophen in aller Welt beunruhigten sie sehr. Die Nachricht vom Brand in der Pariser Kirche Notre-Dame habe sie mit Bestürzung aufgenommen: „Mein Sohn Ronny hatte als Kind das Orgelspielen in der Mutzschener Kirche erlernt. Inzwischen lebt er weit weg. Am Tag des Brandes waren wir uns ganz nah. Er weinte am Telefon bitterlich, weil er befürchtete, die seiner Meinung nach beste Orgel der Welt könnte ein Opfer der Flammen werden.“ Inzwischen weiß die Köllmichenerin, dass die Pariser Orgel von Notre-Dame heil geblieben ist. Für sie die schönste Oster-Botschaft.

Die Ergebnisse des Hähnekrähens

Die Sieger des Hähnekrähens: Mehrere Hundert Besucher waren beim mittlerweile 19. Hähnekrähen in Köllmichen dabei. Die Veranstalter vom Rassegeflügelzüchterverein Mutzschen-Wermsdorf und Umgebung begrüßten Halter von insgesamt 195 Hähnen. Es siegten: Joel Birnbaum mit dem Großen Hahn (140 Anschläge in der Stunde), Johannes Pech mit dem Zwerghahn (123 Anschläge) sowie Leon-Pascal Pfennig mit dem Urzwerghahn (110 Anschläge).

Von Haig Latchinian