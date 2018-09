Grimma/Naunhof/Eschefeld

Nach dem LVZ-Artikel über sein Schicksal stand bei Sachsens dienstältestem und prominentestem Clown das Telefon nicht mehr still. Tagelang meldeten sich beim Grimmaer Eckhard Zeugner die Leser, um ihm den Rücken zu stärken. Einige boten ihm umgehend Hilfe an. So zum Beispiel Jürgen Lehmann aus Eschefeld bei Frohburg. Auch seine Mutter brauchte dringend ein Pflegebett. Der Hausarzt habe zwar das Rezept ausgeschrieben und das Sanitätshaus lieferte noch am gleichen Tag, hinterher aber sollte Herr Lehmann die Notwendigkeit eines solchen Bettes begründen: „Ich hatte das wahrheitsgemäß getan. Weil die Krankenkasse daraufhin in Einspruch ging, habe ich das Bett selber bezahlt.“ Nachdem er den Artikel über Eckhard Zeugner gelesen hatte, bot er unverzüglich Beistand an. Weil seine Mutter Anfang des Monats verstorben war, hätte er das Pflegebett, das gute Dienste leistete, weiter verschenkt, es sogar eigenhändig nach Grimma gebracht.

Pflegebett für die Mutter gesichert

Der 59-jährige Zeugner fühlte sich regelrecht überwältigt von so viel Anteilnahme. Nach und nach sagt er nun allen Helfern ab, bedankt sich für deren Bereitschaft: „Meine Mutter hat inzwischen dauerhaft ihr Pflegebett. Das Rezept für das Bett liegt nun vor, wir brauchen also keines mehr.“ Wie berichtet, konnte das Grimmaer Original nach Mietausfällen die Raten für sein Haus am Markt nicht mehr bedienen. Die Bank drang daraufhin auf den Verkauf der Immobilie. Der langjährige einstige Wirt darf zumindest weiter in seiner Gaststube „Kräutergewölbe“ wohnen. Darauf einigte er sich mit dem rührigen Käufer des traditionsreichen Hauses. Dieser übernahm nicht nur seine Schulden, sondern stemmt nun auch die lange fällige Modernisierung der Wohnungen.

Zwischenzeitlich war dem bekannten Klinikclown das Lachen vergangen. Er stand ganz allein im Regen – ohne Rettungsschirm. Vor allem ärgerte ihn der Umgang der Krankenkasse mit seiner hochbetagten Mutter, der man den Bedarf für ein Pflegebett zunächst absprechen wollte. „Und das, obwohl sie bereits aus ihrem Bett gefallen war und mit blauen Flecken ins Krankenhaus gebracht werden musste.“ Zeugner, der sich täglich um seine Mutter kümmert, kritisierte daraufhin den Zustand in der Gesellschaft: „Wie kann es sein, dass man es hochbetagten Menschen derart schwer macht. Meine Mutter musste ihr ganzes Leben hart arbeiten, das Land mit aufbauen – sie hat ein Recht auf das Pflegebett.“ Zeugner bleibt bei seinen harschen Worten, obwohl der Mutter das Bett inzwischen offiziell zugesprochen wurde: „Es gibt sicher genügend alte Menschen, die nicht die Unterstützung der Zeitung bekommen – was ist mit denen?!

Auftritt als Clown in Pflegeheim

Don Maetre, der Clown, hinter dem sich der bekannte Kneipenwirt aus Grimma Eckard Zeugner "verbirgt". Quelle: Volkmar Heinz

Auch Lutz Heuser, Geschäftsführer von Sachsenklinik und Pflegeheim Muldentalstift in Erdmannshain bei Naunhof, hatte unmittelbar nach Erscheinen des Artikels ein Pflegebett bereit stellen wollen: „Natürlich ist es ein großes Problem für Angehörige, wenn Krankenkassen die Finanzierung von Pflegebetten ablehnen. Ich weiß, wovon ich rede. Herr Zeugner ist da kein Einzelfall.“ Eckhard Zeugner will sich stellvertretend für alle Hilfsangebote bei eben diesem Lutz Heuser revanchieren. Als Clown würde er gern einen Nachmittag lang die älteren Leutchen auf Station unterhalten. Heuser nahm das Angebot postwendend an: „Unsere Patienten und Bewohner freuen sich da sicher sehr. Ecki wäre eine schöne Abwechslung.“

Von Haig Latchinian