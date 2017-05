Im Nauberger Weg im Grimmaer Ortsteil Ragewitz steht ein Haus mit einer Besonderheit in unseren Breiten. Unter seinem Dach leben sage und schreibe fünf Generationen. Von Werner Fehse (88) bis zur kleinen Malia (1) fühlen sich hier elf Personen heimisch. Jung ist für Alt da und Alt für Jung. In der Großfamilie geht alles Hand in Hand.