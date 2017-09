In der Leitstelle in Grimma gehen nach 21 Jahren und acht Monaten die Lichter aus

Eine Ära ist zu Ende: Am Mittwoch gingen in der Rettungsleitstelle in der Grimmaer Heinrich-Zille-Straße für immer die Lichter aus. Nach 21 Jahren und acht Monaten. Um 4.43 Uhr wurde der letzte Notruf entgegen genommen. Aus der bisherigen Leitstelle wird der Stabsraum des Landkreises Leipzig für den Katastrophenfall. Im Haus bleibe kein Raum ungenutzt, so Beigeordneter Lehne.