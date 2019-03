Grimma

Im Rahmen der Stipendiatinnen- Ausstellung „Sculpture Club“ bietet das Künstlergut Prösitz eine Miniwerkstatt-Reihe an. Sie soll es Erwachsenen und Kindern ermöglichen, in die Welt der Kunst und der künstlerischen Arbeit einzutauchen und diese für sich zu entdecken. Hier einige Tipps:

Kriminalfall zu lösen

So veranstaltet Karoline Schneider aus Leipzig am 2. April etwas Ausgefallenes für Teilnehmer ab zwölf Jahre. In ihrem Szenario taucht eine Leiche im Kanal auf. War es Mord oder ein Unfall? Viele Hinweise gibt es nicht: Einige Daten des Opfers, spärliche Informationen zum Tatort, ein paar recht merkwürdige Spuren und die eine oder andere Zeugenaussage. In der Miniwerkstatt für Kriminologen heißt es: Wer löst den Fall zuerst?

Kanadierin hinterfragt Sitten in Europa

Marie-Eve Levasseur gibt den Gästen am 9. April Gelegenheit, mit ihr bei einer Tasse Tee ins Gespräch zu kommen, um über ihre Kunst zu diskutieren. Sie ist gebürtige Kanadierin und hinterfragt nicht nur die Sitten und Gebräuche in Europa.

Glasarbeit um Collagen erweitert

Katrin Leitner aus Kassel wird am 16. April mit den Besuchern in einem kollektiven, künstlerisch-praktischen Handlungsprozess die bereits bestehende Glasarbeit erweitern (zeichnen, tapen, schnipseln, kleben, collagieren). Bezugnehmend auf die inhaltliche Thematik der Ausstellung wird ein freies, assoziatives Geflecht der Transparenz und Überlagerungen entstehen. Jeder ist dazu eingeladen, seine fragmentarische Spur in der Ausstellung zu hinterlassen.

Ebenfalls Katrin Leitner kreiert am 23. April mit den Besuchern während eines Ausstellungsrundganges eine bunte, frei assoziierte Mindmap, es entsteht eine Collage aus den inhaltlichen Themen persönlicher Gedanken und individueller Assoziationen. Jegliche künstlerische Freiheit ist willkommen.

Grundlagen des Aktzeichnens

Heike Kabisch aus Berlin führt am 30. April in die Kunst des Aktzeichnens ein. Dabei geht es ihr um die Vermittlung der Grundlagen zur Bildhauerei, die mit dem Studium des menschlichen Körpers und dem Schulen von Naturbeobachtung einher geht.

Wer Interesse hat, an einem oder mehreren Terminen in der Grimmaer Rathausgalerie teilzunehmen, sollte sich rechtzeitig beim Künstlergut Prösitz unter der Rufnummer 034385/51315 anmelden. Die Miniwerkstatt findet jeweils dienstags von 15 bis 17 Uhr statt.

Von Detlef Rohde