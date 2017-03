Das Seniorenwohn- und Pflegezentrum an der Seilergasse in Trebsen soll am 1. Juni bezugsfertig sein. Die Verwaltungsleiterin Sachsen des Internationalen Bildungs- und Sozialwerks, der das Vorhaben stemmt, muss den Termin unbedingt halten. Deshalb klotzen die Handwerker jetzt ordentlich ran.