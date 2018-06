Grimma

„Wenn Sie heute die Hand heben, ist das Industrie- und Gewerbegebiet Realität“, stimmte Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) seine Stadträte am Donnerstag auf den ersten Beschluss des Abends ein. Es hoben alle Parlamentarier die Hand – sowohl bei der Abwägung als auch beim Satzungsbeschluss für das neue Fabrik-Areal an der Autobahn 14.

Städtebaulicher Vertrag mit Dienstleister

Wie berichtet, bedient sich die Stadt hier eines externen Dienstleisters. Die WEP-CSM-Entwicklungs GmbH & Co KG entwickelt und vermarktet das Gebiet nördlich der A 14 in Richtung Wurzen. Seit Sommer 2016 arbeitet die extra für Grimma gegründete Firma an dem Projekt und ist mit der Kommune einen städtebaulichen Vertrag eingegangen. Geschäftsführer Christian Steinbach war am Donnerstag bei der Beschlussfassung erneut zugegen.

Weg für die ersten sieben Hektar ist frei

Im ersten Schritt geht es um sieben Hektar, für deren Bebauung jetzt der Weg frei ist. Die Abwägung der Einwände der sogenannten Träger öffentlicher Belange, Nachbargemeinden und Bürger ging im Stadtrat glatt durch. Nur beim Betrieb des benachbarten Steinbruchs waren nähere Erläuterungen nötig, weil dort auch gesprengt wird sowie Lärm und Staub eine Rolle spielen. Der Stadtrat erhob den Bebauungsplan schließlich zur Satzung. Rechtskraft erhält er erst nach der Genehmigung durch das Landratsamt und der ortsüblichen Bekanntmachung. Rathauschef Berger erklärte, dass die Unternehmen, die sich auf dem Gebiet ansiedeln wollen, aber schon jetzt ihren Bauantrag stellen könnten. Seinen Worten zufolge ist der erste Abschnitt komplett vergeben. Eine Firma, die ihren Standort verlegen und erweitern möchte, habe vier Hektar erworben, eine weitere Firma die anderen drei Hektar.

Erster Spatenstich erst 2019

Ursprünglich sollte der erste Spatenstich dieses Frühjahr erfolgen. „Ein Zielabweichungsverfahren für einen Wald, den es nie gab und nie geben wird, kostete uns ein Vierteljahr“, erklärt Berger. Das Problem sei bis zum Innenminister getragen worden. Der Oberbürgermeister denkt, dass im kommenden Jahr die ersten Firmen im neuen Gebiet ihre Produktion aufnehmen werden.

Längst ist der zweite Abschnitt des Industrie- und Gewerbeareals im Visier. Vermutlich werde für die nächsten zehn Hektar dem Stadtrat im September der Aufstellungsbeschluss vorgelegt, informiert Berger und bekräftigt: „Wir wollen hier Industrie-Arbeitsplätze schaffen.“ Das Gebiet bedeute für Grimma eine riesen Chance. Nach dem einstimmigen Beschluss brachte Berger seine Intension in zwei Worte: „Macht los“!

Von Frank Prenzel