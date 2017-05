Grimma. In einem Waldstück in Grimma ist am Dienstagmorgen ein toter Jäger gefunden worden. Der Familienvater war bereits seit den Abendstunden am Montag vermisst worden. Angehörige hatten in den Nachtstunden nach ihm gesucht. Der Mann habe eine Schusswunde im Bauch, sagte ein Polizeisprecher in Leipzig. Es sei noch unklar, wie er sich die tödliche Verletzung zuzog. Hinweise auf ein Verbrechen gebe es derzeit aber nicht. Der Mann sei in einem Waldstück zwischen Kaditzsch und Schkortitz an der K8330 gefunden worden. Dorthin sei er am Montagabend auch zum Jagen aufgebrochen. Die Polizei traf gegen 7 Uhr am Unglücksort ein.

Von LVZ