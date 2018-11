Colditz/Grimma

Am Freitag und Sonnabend finden die diesjährigen Drückjagden im Colditzer Forst und in der Grimmaer Umgebung statt. In diesem Zusammenhang wird es zeitlich befristet Verkehrseinschränkungen auf der B 176 und kleineren Nebenstraßen geben. Der Sachsenforst weist ausdrücklich darauf hin, dass die Sperrung von Waldwegen und Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten sind, da durch Wildwechsel gefährliche Situationen für Kraftfahrer entstehen können.

Wild wird direkt an der Strecke verkauft

„Am Freitag sind der Bereich Fürstenholz/Schildholz sowie das Klosterholz, am Tag darauf der Colditzer Forst betroffen“, informiert Forstbezirksleiter Andreas Padberg, der von einer „realen Gefahr“ spricht, die von unverhofft wechselndem Wild respektive Jagdhunden ausgehen kann. Und der zugleich Werbung in eigener Sache macht. „Wir verkaufen heimisches, frisch erlegtes Wildbret direkt von jeder Jagdstrecke“, so Padberg. Informationen dazu sind beim Staatsbetrieb Sachsenforst unter Telefon 0341/860800 erhältlich.

Von Roger Dietze