Grimma-Hohnstädt

Wohl jeder kennt das: Nur mal schnell in einem Geschäft um die Ecke etwas besorgen und möglichst direkt davor parken, gleichwohl stets mit dem vermeintlich guten Vorsatz, doch gleich wieder weg zu sein. „Vergessen oder auch ausgeblendet wird dabei, dass so ein Handeln zum Trip ins Unerlaubte wird und zudem für andere lebensbedrohlich werden kann, weil Autos falsch geparkt oder Zufahrtswege versperrt werden. Und dann müssen Feuerwehr und Rettungsdienst mit Blaulicht und Martinshorn plötzlich durch und kommen nicht weiter“, weitet Florian Knochenmuß, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr in Hohnstädt, den Blick für „typische Situationen“, die inzwischen zum „unbekümmerten Alltag“ für viele Mitmenschen geworden seien.

Aufklärungsaktion will sensibilisieren

„Gerade dieses Szenario kennen viele Kameradinnen und Kameraden überall in den Freiwilligen Feuerwehren, so auch wir im Grimmaer Stadtteil Hohnstädt“, sagt der Floriansjünger. Deshalb haben seine Kameraden eine Aufklärungsaktion gestartet, mit der sie im sozialen Netzwerk unter „#jedesekundezählt - Platz für die Feuerwehr“ auf den „schlimmsten Fall“ aufmerksam machen wollen. Denn allzu oft müssten die Kameraden mit ihrem großen, breiten und schweren Löschfahrzeug erleben, von Falschparkern ausgebremst zu werden.

Retter von Falschparkern behindert

Ein Phänomen, das bei Weitem nicht nur auf Autobahnen zu beobachten sei, wo bei Unfällen Einsatzkräfte fehlende Rettungsgassen beklagen und inzwischen auch öffentlich anprangern würden. Auch in den teils engen Straßen des Grimmaer Ortsteils Hohnstädt beispielsweise stoßen die Retter in der Not auf ungünstig oder gar falsch geparkte Fahrzeuge.

„Um darauf aufmerksam zu machen, sind wir selbst tätig geworden und einfach mal mit dem Löschfahrzeug durch den Ort gefahren. Dabei haben wir die Erfahrung machen müssen, dass die meisten Bewohner gar nicht wissen beziehungsweise einschätzen können, wie breit eigentlich so ein Löschfahrzeug ist“, bilanziert Knochenmuß den etwas anderen Blaulichteinsatz. Der hatte schlussendlich zum Ziel, den Leuten nicht mit dem Abschleppen ihrer Fahrzeuge zu drohen.

„Wir wollen ganz einfach für diese Problematik sensibilisieren“, sagen die Hohnstädter Kameraden und verweisen für weitere Informationen dazu auf ihre Aktion, die sie auf ihrer Homepage www.ffw-hohnstaedt.de öffentlich machen.

Von Frank Schmidt