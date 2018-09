Grimma

Bahnreisende in Grimma müssen dieser Tage am Bahnsteig 2 ein- und aussteigen. Die DB Station&Service AG hat am Oberen Bahnhof mit Sanierungsarbeiten begonnen. Sie lässt den Hausbahnsteig 1 und dessen Ausstattung modernisieren. Außerdem werden Stations- und Bahnsteigzugänge sowie die Beleuchtung angepasst.

21 entscheidende Zentimeter

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) ist heilfroh, dass der Bahnsteig 1 eine Höhe von 55 Zentimeter erhält. Denn es gab durchaus Befürchtungen, dass die Kante auf 76 Zentimeter angehoben wird, so wie es eigentlich deutschlandweit geschehen soll (die LVZ berichtete). Davon ist die Bahn in Grimma aber abgerückt. „Der Bahnsteig wird von 30 auf 55 Zentimeter erhöht“, teilt die Pressestelle auf Nachfrage mit. „Das ist eine abgestimmte, ins betriebliche Gesamtkonzept passende Bahnsteighöhe, die auch in der genehmigten Planungsunterlage seitens des Eisenbahn-Bundesamtes enthalten ist.“ Nach Abschluss der Arbeiten könnten die Reisenden somit stufenfrei ein- und aussteigen, heißt es weiter. Gerade für Rollstuhlfahrer, ältere Leute und Mütter mit Kinderwagen bringt das eine Erleichterung. In Mitteldeutschland verkehren Züge und S-Bahnen, die bei der Bahnsteigkante auf den reichlichen halben Meter ausgerichtet sind.

Die Arbeiten, bei denen verschiedene Firmen zum Zuge kommen, sollen Ende des Jahres abgeschlossen sein. Kleinere Restarbeiten sind im Anschluss noch möglich. Die Bahn beziffert die jetzigen Kosten in Grimma mit rund 690 000 Euro. Während der ersten Bauphase halten die Züge am Bahnsteig 2, so dass die Reisenden in Richtung Busplatz die Schranke passieren müssen. Die Sperrpause am Gleis 1 laufe bis zum 30. September, teilt die Bahn auf Anfrage mit. Danach sei die Plattform 1 wieder nutzbar. Die weiteren Bauarbeiten – etwa das Pflastern – fänden parallel statt.

Deutschlandweit in den Schlagzeilen

Das Unternehmen hatte bereits vor zwei Jahren den Bahnsteig am Gleis 2 erneuert. Das galt damals als Schildbürgerstreich, weil die Züge gegenüber stoppen. Die Posse schaffte es deutschlandweit in die Schlagzeilen, im Internet blieb die Häme nicht aus. „Jetzt wird endlich der richtige Bahnsteig gemacht“, kann sich auch Rathausschef Berger eine Spitze nicht verkneifen.

Bezüglich des leer stehenden Bahnhofsgebäudes, das die Stadt vor zwei Jahren erwarb, kündigte der Oberbürgermeister die nächsten Schritte an. „Wir haben drei ernsthafte Interessenten“, erklärte er. Im Oktober-Amtsblatt werde das Haus formal ausgeschrieben. Die Kommune bietet den Bahnhof also zum Verkauf, laut Berger erhält es jener Investor mit dem besten Nutzungskonzept und der besten Idee. „Das Geld wird nicht das entscheidende sein“, betont er. Die Stadt will dabei auf die Tube drücken und den Käufer zu einer Investitionszusage verpflichten.

Bahnhofsgelände soll aufgewertet werden

Unter den Interessenten befindet sich offenbar auch der Käufer der 2,7 Hektar großen Brachfläche auf der anderen Seite der Gleise, die er zu einem Wohn- und Gewerbestandort entwickeln möchte (die LVZ berichtete). Das Rathaus würde eine konzeptionelle Gesamtgestaltung für das sogenannte Wilbers-Gelände und das Bahnhofsareal begrüßen. Im Sommer hatte Berger gegenüber der LVZ erklärt, dass der Bahnhof betriebswirtschaftlich funktionieren müsse. Um alles auf gesunde Füße zu stellen, sei es sinnvoll, wenn jemand das gesamte Areal bewirtschafte.

Von Frank Prenzel