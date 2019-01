Grimma

Mit einem mitreißenden Neujahrskonzert hat das Jugendblasorchester Grimma am Sonntag sein Publikum schwungvoll ins neue Jahr geführt. Etwa 150 Besucher füllten den noch weihnachtlich geschmückten Saal des Soziokulturellen Zentrums bis zum letzten Stuhl und erlebten einen Streifzug durch beliebte Melodien.

Traditionell stimmten die Musiker unter Leitung von Stadtmusikdirektor Reiner Rahmlow zu Beginn das Adagio & Menuett aus der Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel an.

Jugendblasorchester Grimma spielte Rock-Klassiker und Walzer

Die Moderation übernahm erneut Trompeter Kurt Hättasch, der als roten Faden das Thema Familie wählte und für einige Schmunzler sorgte. Der bunte musikalische Reigen reichte von Rock-Klassikern wie „Eloise“ und „You can’t give mit love“, über Volkslieder, Twist und Walzer, bis hin zu Sommerhits, Filmmusik (Der 1. Ritter) und das immer wieder gern gespielte Udo-Jürgens Medley. Ohne Zugabe kamen die jungen Musiker nicht von der Bühne.

Vor dem Konzert und in der Pause sorgte der Förderverein des Orchester fürs leibliche Wohl und lockte auch mit hausgebackenem Kuchen.

Blasorchester hat 30 Auftritten in verschiedenen Besetzungen

Nach dem Auftaktkonzert steht der Klangkörper auch in diesem Jahr wieder vor mehr als 30 Auftritten in verschiedenen Besetzungen. Höhepunkt wird im Juli eine zehntägige Reise ins russische Sotschi sein. Seit Jahren pflegen die Grimmaer Kontakte nach Sotschi und werden in der Stadt am Schwarzen Meer mit dem dortigen Jugendblasorchester gemeinsam proben und auftreten.

Die Reise diene dem Kultur- und Jugendaustausch, so Orchesterleiter Rahmlow. Schon im Probelager in der ersten Winterferienwoche in Tschechien sollen auch russische Titel neu einstudiert werden.

Von Frank Prenzel