Colditz

Die talentiertesten Nachwuchsjazzer Sachsens machen derzeit Station auf Schloss Colditz. Grund dafür ist das 25-jährige Gründungsjubiläum des Jugendjazzorchesters Sachsen (JJO) – Anlass für die 20 bis 30 Bigband-Mitglieder im Alter zwischen 16 und 26 Jahren in der Landesmusikakademie Sachsen eine Suite aus Kompositionen für einen unkonventionellen Klangkörper mit dem Titel „Three Atmospheres - A Suite for Large Ensemble“ einzustudieren.

Konzert zur Colditzer Jazz-Night

Beim JJO handelt es sich um einen Klangkörper mit wechselnden Besetzungen, der seit seiner Gründung 1993 nicht nur vor einem regionalen Publikum, sondern darüber hinaus auch vor Jazzliebhabern in Kanada, Griechenland, Indien, Ungarn und Israel aufgetreten ist. Das Ergebnis seiner jüngsten Proben präsentiert das Ensemble am Donnerstag im Rahmen der 9. Colditzer Jazz-Night ab 19.30 Uhr im Kammermusiksaal. Weitere Auftritte sind einen Tag später im Leipziger Werk 2 sowie am Sonnabend im Dresdener Jazzclub Tonne geplant.

Neue Komposition

Laut Projektleiterin Ulrike Kirchberg vom Verein Sächsischer Musikrat wird in der neuen Komposition musikalisch auf „Interpretation, Improvisation und elektronische Verfremdung“, gesellschaftlich auf „Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“ Bezug genommen. Die speziell für dieses Ensemble geschriebene Kompositionen verbänden „den Gestus klassischer Musik mit Raum für Improvisationen“, wobei sich Sequenzen mit orchestral filmmusikalischem Charakter mit elektronischen Soundscapes ergänzten.

Premieren mit Bläsern

Musikalisch mit von der Partie in Colditz sind der Projektleiterin zufolge ausgewählte Gäste aus dem Landesjugendorchester Sachsen. „Auf Schloss Colditz wird es eine Premiere geben, denn erstmals werden junge Musiker der beiden vom Sächsischen Musikrat betreuten Ensembles gemeinsam in dieser ungewöhnlichen Besetzung musizieren. Also zu einer verschmälerten Bigband-Besetzung gesellen sich in diesem Fall Holzbläser, ein Hornist sowie ein Streichquintett“, erklärt Ulrike Kirchberg. Ihren Worten zufolge wird das Colditzer Publikum mit den beiden musikalischen Leitern Clemens C. Pötzsch und Paul Peuker Komponisten einer jungen Generation erleben, die die Grenzen zwischen Jazz, populärer Musik und klassischer Klangwelt aufbrechen.

mit Paul Peuker & Clemens Pötzsch Gepostet von Jugendjazzorchester Sachsen am Montag, 6. August 2018

Neue musikalische Welten

„Die Kompositionen, die ebenso wie die Besetzung des Klangkörpers ein Hybrid sind, erzeugen eine atmosphärisch dichte Stimmung, die unweigerlich Bilder von großer Kraft und Tiefe entstehen lassen“, macht Ulrike Kirchberg Lust aufs Zuhören. Und damit auf ein Projekt, das für junge Musiker eine besondere Erfahrung im Spannungsfeld der drei Musiksprachen biete. „Einerseits haben die klassisch ausgebildeten Musiker die Chance, individuell und improvisatorisch zum Klangkunstwerk beizutragen, andererseits bietet sich allen beteiligten Musikern die Möglichkeit, völlig neue musikalische Welten für sich zu entdecken.“

Das Konzert in Colditz ist kostenfrei, um eine telefonische Voranmeldung wird ebenso wie um Spenden gebeten.

Von Roger Dietze