Grimma. Drei junge Männer haben in Grimma ein Ehepaar erst verbal attackiert, dann beschädigte einer der Gruppe dessen Wagen. Nun sucht die Polizei Zeugen. Der Vorfall ereignete sich laut Beamten am 19. Dezember 2016 gegen 19.15 Uhr auf dem Parkdeck eines Einkaufszentrums an den Gerichtswiesen.

Zunächst wurde der 53 Jahre alte Mann von der Gruppe beschimpft, da er eine Jacke mit VW-Werbeaufdruck trug. Als er die Attacke ignorierte und mit seinem Firmenwagen davon fahren wollte, umstellten die Jugendlichen das Fahrzeug. Einer von ihnen öffnete die Fahrertür und behauptete, der 53-Jährige habe ihn angefahren. Dann versuchte er, den Geschädigten zu schlagen. Anschließend trat und schlug der Unbekannte gegen die Autotür. Währenddessen verschwanden die anderen Jugendlichen.

Der Täter soll laut Polizei 16 bis 18 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und schlank sein. Er sprach deutsch und war mit einer hellen Hose sowie einer blauen Jacke bekleidet.

Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, meldet sich bei der Polizei in Grimma unter der Telefonnummer (03437) 70 89 25 100.

jhz