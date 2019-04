Grimma/Beiersdorf

Vielleicht war es ihnen eine Lehre, dass die fünf Jugendlichen den angerichteten Schaden vor den Augen der Polizeibeamten wieder gut machen mussten. Stück für Stück steckten sie die Verkehrsleitpfosten zurück in die Erde an der Neuen Grimmaer Straße in Richtung Beiersdorf. Ein zeige hatte am Morgend es Karfreitags gegen halb neun die Polizei alarmiert.

Straßenverkehr gefährdet

Er hatte die Gruppe von fünf jungen Menschen dabei beobachtet wie sie insgesamt neun Pfosten aus der Erde rissen und teilweise mitnahmen. Nachdem die intakt gebliebenen Pfosten wieder an ihrem Ort waren wurden die Jugendlichen zwischen 15 und 17 Jahren entlassen und ihren Eltern übergeben. Die Polizei nannte den Vorfall sowohl Diebstahl als auch einen „gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr“.

Von lvz