Grimma

In der Nacht zum Freitag kam es in Grimma zu einer Auseinandersetzung, bei der eine junge Ausländerin vermutlich mit einem Messer angegriffen und verletzt wurde.

Nach Polizeiangaben war ein junges Paar ausländischer Nationalität auf dem Heimweg, als es gegen 1.25 Uhr in der Leipziger Straße/Ecke Husarenstraße auf einen unbekannten Mann traf. Zwischen der 25-jährigen Frau und ihrem 32-jährigen Begleiter sowie dem Unbekannten sei es zum Konflikt gekommen, so Polizeisprecherin Maria Braunsdorf. Man habe sich vermutlich gegenseitig beleidigt. Der Unbekannte soll plötzlich einen scharfen Gegenstand gezogen haben und traf die Frau am Bein. Mit einer Schnittverletzung sei sie zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden.

Der unbekannte Mann, nach Aussage des Pärchens ein Deutscher, sei stadteinwärts geflüchtet, informierte Braunsdorf weiter. Die Polizei ermittele nun wegen gefährlicher Körperverletzung in alle Richtungen und werde auch die Aussagen des Paares prüfen. Zu den Gründen des nächtlichen Streits konnte Braunsdorf noch keine Angaben machen.

Die Polizei sichtete den Tatort und das Umfeld nach Spuren. Dabei wurde auch nach einer möglichen Tatwaffe gesucht.

Von Frank Prenzel