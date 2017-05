Grimma. Eine Autofahrerin hat am Montagmorgen einen elfjährigen Jungen angefahren. Das Kind lief, nach Angaben der Polizei, um 8 Uhr auf die Straße des Friedens in Grimma, ohne nach links oder rechts zu schauen.

Die 47-jährige Frau versuchte zwar auszuweichen, war jedoch erfolglos: Der Junge wurde vom rechten Vorderspiegel des Wagens getroffen und das Auto fuhr ihm über den Fuß. Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

the