Kampf gegen Jet-Tanke nimmt skurrile Züge an

Der Kampf gegen die Jet-Tankstelle in der Wurzener Straße, für die seit vorigem Jahr Baurecht besteht, nimmt skurrile Züge an. Während die Stadt Grimma sich mit dem Landratsamt bis in die letzte Instanz anlegen will, zeigt sich Eiscafé-Betreiber Frank Helke als Anrainer enttäuscht von der Tatenlosigkeit seiner Nachbarn und wird wohl die Flinte ins Korn werfen.