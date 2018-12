Naunhof

„Jauchzet, flohlocket, auf preiset die Tage“: Wer am Sonntagabend im Rahmen des 163. Kirchenkonzertes in der Naunhofer Stadtkirche die Augen schloss und sich den Kantaten 1 bis 3 des wohl berühmtesten Werkes aus der Feder Johann Sebastian Bachs namens Weihnachtsoratorium einzig und allein über das Gehör hingab, der hätte meinen können, dass alles so wie in den vergangenen Jahren war. Musikalisch bewanderte Zuhörer respektive solche, die der traditionellen Aufführung in der Parthestadt am Vorabend des Heiligen Abends schon seit Jahren die Treue halten, dürften indes schnell einige Abweichungen vom musikalisch Bekannten festgestellt haben.

Zur Aufführung des Weihnachtsoratoriums ist die Stadtkirche in Naunhof rappelvoll. Quelle: Roger Dietze

Kantorin stellt sich der Herausforderung Bachs

Und dafür gab es gute Gründe: Denn nicht Ex-Kantor Marcus Friedrich, der die Erfolgsgeschichte des Weihnachtsoratoriums in Naunhof vor sechs Jahren begründet und über die Jahre hinweg weiterentwickelte, stand am Pult, sondern seine Nachnachfolgerin Cornelia Schneider. Während Friedrichs unmittelbarer Nachfolger Espen Melbø die musikalische Leitung des Werkes noch seinem Vorgänger überlassen hatte, griff Cornelia Schneider, die dem Norweger am 1. Oktober des Vorjahres auf die Naunhofer Kantorenstelle gefolgt war, selbst zum Taktstock. „Zum einen fühle ich mich in meiner Rolle als Kantorin ein stückweit dazu verpflichtet und stelle mich zudem auch gern der Herausforderung, zum anderen hat Marcus Friedrich in diesem Jahr die Leitung einer Leipziger Aufführung des Werkes übernommen, sodass sich das eine zum anderen gefügt hat“, erläuterte Schneider die Hintergründe.

Profi- und Hobbymusiker werden in Naunhof gefeiert

Mit Hilfe ihrer weitreichenden Kontakte in die regionale und überregionale Musikszene, die unter anderem dem Engagement beim Concerto Vocale Leipzig und dem Leipziger Synagogalchor entspringenden, gelang es der studierten Kirchenmusikerin, erfolgreich auf den Spuren Marcus Friedrichs zu wandeln und einen sich aus Profi- und Hobbymusikern zusammensetzenden Klangkörper zu formen, dem das Stadtkirchen-Publikum nach knapp eineinhalb Stunden stehende Ovationen entgegen brachte.

„Manchmal“, meinte Pfarrer Norbert George im Anschluss an das Konzert in Anspielung auf die akustisch intensiven Chorstücke, „muss es einfach laut sein, um den Staub von der Seele zu blasen“, so der Naunhofer Pfarrer, der Bachs Musik als solche beschreibt, „die das Herz licht und hell werden lässt.“ Dass die Musik des einstigen Leipziger Thomaskantors sowie die zahlreicher anderer Komponisten mit großer Regelmäßigkeit in Naunhof aufgeführt wird, dafür zeichnet in der Parthestadt der Förderverein der Ladegastorgel verantwortlich, der einmal mehr auch in das diesjährige Weihnachtsoratorium involviert war und für dessen Engagement sich Kantorin Cornelia Schneider ausdrücklich bedankte.

Von Roger Dietze