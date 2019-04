Grimma/Köllmichen

Wie bringt man einen Hahn dazu, in nur einer Stunde 221 Mal zu krähen? Vielleicht lässt sich diese Frage Karfreitag im kleinen Grimmaer Ortsteil Köllmichen beantworten, wenn der Rassegeflügelzuchtverein Mutzschen/ Wermsdorf und Umgebung zum mittlerweile 19. Hähnekrähen ruft. 221 Kikeriki sind der bislang unangefochtene Rekord auf dem Große-Hof, wo der einzigartige Wettbewerb seit Jahren ausgetragen wird. Im vorigen Jahr kam das Siegertier auf etwa 150 Rufe.

100 Züchter und 180 Gockel in Köllmichen erwartet

Wilfried Große (72) und sein Sohn Heiko (48) halten wieder die Fäden für das Spektakel in der Hand und rufen zur Teilnahme auf. Jeder Geflügelhalter, ob in einem Verein organisiert oder nicht, ist eingeladen. Wie bisher auch, erwarten die Macher um die 100 Züchter und 180 Gockel. Senior Große selbst geht nicht an den Start, dafür aber seine Kinder und Enkel. „Wir wollen mit fünf Hähnen teilnehmen“, verrät der 72-Jährige.

Köllmichen wird an Karfreitag wieder zu einem Besuchermagneten

Das sonst so verschlafene Köllmichen mutiert Karfreitag wieder zu einem Besuchermagneten. Gegen 8 Uhr sollen die Gefiederten in ihren Käfigen sitzen, wenig später wird das Startsignal gegeben. Dann werden eine Stunde lang kräftig Striche gemacht, um am Ende die Sieger zu küren.

Die Tiere werden in drei Gruppen eingeteilt: Große Hähne, Zwerghähne und Urzwerger. Für die jeweils ersten drei Plätze erhalten die stolzen Besitzer einen Pokal. Alle anderen nehmen eine Urkunde mit nach Hause, selbst wenn ihr Hahn stumm geblieben sein sollte.

Das Hähnekrähen ist mit einem kurzweiligen Programm gekoppelt, das sich bis in den frühen Abend hinzieht. Die Kinder dürfen sich dabei auch über die Ankunft des Osterhasen freuen, der mit einer Pferdekutsche unterwegs ist und kleine Nester verteilen wird. Ostern passt recht gut zum Hähnekrähen, schließlich sind es die Frauen der Gockel, die die Eier legen.

Schätzfragen für die Besucher in Köllmichen

Auch sonst dreht sich viel ums liebe Federvieh. So sollen die Besucher fünf bis sechs Schätzfragen beantworten, die sich die Organisatoren spontan ausdenken wollen – etwa das Gewicht eines Tieres. „Wer am nächsten dran ist, hat gewonnen“, erklärt Senior Große. Die Bestplatzierten des Spiels dürfen sich ebenfalls über einen Pokal freuen. Zudem wird lebendes und totes Geflügel versteigert, der Erlös fließt in die Vereinskasse.

Die Juroren zählen wieder, wie oft ein Hahn gekräht hat. Quelle: Klaus Peschel

Gerade für Kinder warten weitere Überraschungen. Sie können sich schminken lassen, mit der Kutsche einige Runden drehen oder mit der Kindereisenbahn fahren, die zum ersten Mal beim Hähnekrähen aufgebaut wird.

Auch einer Korbflechterin können die Besucher über die Schulter schauen und sich an dem alten Handwerk probieren. Am Vormittag tritt traditionell der Spielmannszug Mutzschen auf. Bei Musik und kulinarischem Angebot klingt der Tag dann aus. „Meist ist 18 oder 19 Uhr Schluss“, weiß Große zu berichten.

Wer sich mit einem oder mehren Hähnen am Karfreitag (19. April) beteiligen möchte, soll sich bis zum 16. April, 18 Uhr, unter der Rufnummer 034385/51220 anmelden.

Von Frank Prenzel