Grimma

Die „Kartoffelkäferbande“ hatte auch in diesem Jahr am Wochenende zum Bikertreff an den Münchteich in Grimma geladen. Doch dieses Mal feierten sie ihr 60-jähriges Bestehen, das mit etwa 1500 Bikern alle Besucherrekorde brach. Das Festgelände schien aus allen Nähten zu platzen. An der Jubiläumsausfahrt am Samstag nahmen über 500 Fahrzeuge teil.

Zur Galerie 1500 Biker haben sich am Münchteich in Grimma getroffen.

So eine Ausfahrt verlange den anderen Verkehrsteilnehmern viel Geduld ab, sagte Organisator Tilo Urban: „Es dauert schon mal bis 20 Minuten, bis das letzte Motorrad die angrenzenden Straßen wieder frei gab.“ Die diesjährige Ausfahrt habe alle bisherigen Grenzen gesprengt, da sonst etwa 350 Biker daran teilnähmen.

„Einer kann sich auf den anderen verlassen“

Wer das Rezept für die Beliebtheit der „Kartoffelkäferbande“ sucht, wird schnell fündig. Es ist der familiäre Charakter, den die Mitglieder untereinander pflegen. Dieses Bild tragen sie auch nach außen. Ines Urban meint, sie seien wie eine große Familie. „Wir unternehmen nicht nur vieles gemeinsam, vielmehr nehmen wir auch am Leben der anderen Mitglieder teil. In einer Zeit wie der heutigen ist das ein wahrer Schatz. Hier kann sich einer noch auf den anderen verlassen.“

Zum Fest nahmen auch die Ur-Biker teil, aus deren einstigen Zusammenkünften letztendlich die „Kartoffelkäferbande“ hervorgegangen ist. Peter Wüstneck gehört mit zu jenen, die sich 1958 regelmäßig mit anderen Motorradfreunden trafen. „Wir unternahmen oft gemeinsame Ausfahrten oder schraubten an unseren Maschinen herum. Da hat noch einer dem anderen geholfen.“ Sie erkundeten nicht nur auf zwei Rädern die nähre Umgebung, auch Fahrten zum Sachsenringrennen gehörten dazu, sagt der 79-Jährige. „Zwar besaß jeder ein anderes Fahrzeug, beispielsweise eine MZ, AWO und 350er Jawa, doch die PS-stärkeren haben stets auf die etwas Langsameren gewartet, denn das gemeinsame Erleben stand im Vordergrund.“ Dass es diesen Gemeinschaftssinn durch die Gründung der „Kartoffelkäferbande“ 1994 wieder gibt, freut ihn besonders.

Kein Bikerfest ohne Bikerspiele

Auch Hartmut Unger möchte die alte Zeit nicht missen. „Gemeinsam haben wir Ausfahrten, beispielsweise zur Albrechtsburg in Meißen, unternommen oder sind zum legendären Rennen nach Hohenstein-Ernstthal gefahren. Es war eine schöne Zeit.“ Kein Bikerfest ohne Bikerspiele, das mit dem kiloschweren Kugellager-Halten begann. Auch die originell gestalteten Pokale, die zumeist aus dem Innenleben eines Motorrades bestanden, konnten sich sehen lassen.

Von René Beuckert