Keine Probleme mit Asylbewerbern bei der Leipziger Tafel in Borna

Verhältnisse wie in Essen gibt es bei den Tafeln in Borna wie in Grimma nicht. Zwar sind etwa ein Viertel bis ein Drittel aller Kunden bei den Lebensmittelausgaben Asylbewerber. Konflikte mit ihnen gibt es aber nicht. Bei der Leipziger Tafel in Borna gilt: Wer sich nicht anständig benimmt, darf die Ausgabestelle nicht mehr betreten.