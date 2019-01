Grimma/Mutzschen

Ein kleiner Schritt für den Menschen, ein großer Schritt für die Menschheit. Das sagte vor 50 Jahren Neil Armstrong, als er den Mond betrat. Das fühlen auch Eltern, wenn ihre Kinder die Schwelle zum Erwachsenwerden überschreiten. Mögen ihre Schützlinge noch so klein sein, geraten die Geschenke bei Jugendweihe, Konfirmation oder Firmung doch um so größer.

Mit Grenzerfahrungen, wie sie die Indianer kennen, habe das kaum noch etwas zu tun, sagt Pfarrer Henning Olschowsky. „Kids brauchen Rituale, um an sich zu wachsen. Sie suchen den Kitzel, wollen Grenzen erspüren, zu einer Gruppe gehören.“ Statt aufzubrechen, brechen sie aus: S-Bahn-Surfen, Komasaufen, no risk, no fun.

24 Stunden allein im Wald – ohne Handy

Olschowsky, selbst vierfacher Familienvater, will den Sturm und Drang nicht abwürgen. Im Gegenteil: Der Nachwuchs soll ihn bewusst ausleben – aber begleitet und somit behütet. Seit 2012 veranstaltet der Pfarrer in Mutzschen bei Grimma mehrtägige Walkaway-Projekte. Dabei verbringen junge Leute zwölf oder 24 Stunden allein im Wald. Ohne Essen, ohne Handy.

Olschowsky verlangt nur, was er auch selber gemeistert hat. 2011 verbrachte er vier Tage und vier Nächte im größten Naturschutzpark Europas – im schier unendlichen Berezinsky-Reservat in Weißrussland. Allein war er dabei nicht. „Es gab etliche Bären“, lacht er: So eine Mutprobe vergesse man nie. „Du erlebst die Natur nicht als Feind, sondern fühlst dich als Teil von ihr.“

Blitz, Donner und ein Wolf

Kevin allein im Wald? Der Pfarrer nimmt Eltern frühzeitig verständliche Ängste. Mit seiner Frau Eva, einer gelernten Psychologin, verbringt er die Zeit ebenfalls im vorher klar umrissenen Planquadrat. Jeder Teilnehmer könne selbst entscheiden, ob er sein Nachtlager 300 Meter oder drei Kilometer weit entfernt von der Basisstation aufschlägt.

150 Mädchen und Jungen hätten das Abenteuer im Wermsdorfer Wald schon erlebt. Und überlebt! Bis auf eine Platzwunde am Kopf sei nie etwas dramatisches passiert: „Wie der Fußballer, der mit Turban aufs Feld zurück kehrt, wollte der betreffende Junge nach kurzer Behandlungspause unbedingt wieder in den Wald“, erinnert sich Olschowsky. Ein andermal schüttete es wie aus Kannen. Dazu kamen Blitz und Donner. Als sie dann auch noch einen Wolf gesichtet hatten, zogen die meisten die Reißleine. Kein Scheitern, sondern eine Erfahrung.

Pfarrer, Pazifist und Rebell

Mädchen gehörten noch nie zu den Abbrechern, sagt Olschowsky, Pazifist und Rebell, der mit 14 seine erste Band gründete und später Auftrittsverbot bekam. Ab sofort können sich Interessierte bei ihm und seiner Frau anmelden: Für Kids ab 14 Jahren steigt das Überlebenstraining vom 14. bis 16. Juni, für Schulabgänger gibt es den Walkaway vom 8. bis 12. Juli. Ein Selbsterfahrungskurs für Erwachsene ist vom 26. bis 30. August in Kohren-Sahlis geplant.

Die Natur sei Spiegel der Seele, sagt Eva Olschowsky. „Der Wald bewertet uns nicht. Wir können sein, wie wir sind, brauchen keine Maske.“ Das fühlten wir, das entspanne uns. Wir hörten auf unsere innere Stimme. Jeder erlebe etwas anderes. „Einer sieht nur den Käfer, der immer wieder den Grashalm hoch läuft und stets abstürzt. Bei dem anderen macht es klick: Genau, so geht es mir im Leben auch. Ich versuche es, scheitere aber immer.“

Abenteuer Wildnis wird gefeiert

Manche wachsen in der Woche einen halben Meter, freut sich die Psychologin. Ein Junge, der in der Nähe eines Ameisenhaufens lagerte, beobachtete das große Krabbeln so intensiv, dass er später eine wissenschaftliche Abhandlung darüber verfasste. Ein Mädchen, das sich bislang immer fürchtete, bei Freundinnen zu übernachten, legte nach der Erfahrung im Wald alle diesbezüglichen Ängste ab. Ein Dritter erinnert sich an das Fastenbrechen im Pfarrhaus: „Man hatten wir einen Knast!“ So gut habe ihm noch nie ein Brötchen geschmeckt.

Alle sind die entscheidenden Stunden im Wald allein. Und doch spürt jeder die Gemeinschaft. Das Abenteuer Wildnis wird gefeiert. „Wir nähern uns ganz allmählich dem Wald, machen eine Radtour, gehen baden und zelten im Pfarrgarten“, sagt der Pfarrer. Olschowsky: „Hinterher reden wir. Jeder erzählt seine Geschichte. Und: Jeder schreibt sich selbst einen Brief. Ein halbes Jahr später schicken wir ihn den Teilnehmern zu.“

Kontakt: Eva und Henning Olschowsky, Tel. 034385/ 5 14 45 oder henning.olschowsky@gmx.de, www.kirche-mutzschen.de

Von Haig Latchinian