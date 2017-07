Parthenstein/Grethen. Theaterspiel und Wanderungen verbindet eine Freienfreizeit, die momentan 17 Kinder aus benachteiligten Familien im Naturfreundehaus Grethen verbringen. Sie studieren Szenen ein, erkunden die Umgebung und toben sich im großzügigen Außengelände der Einrichtung aus.

„Ich habe hier meine zwei Hobbys zusammengeführt“, sagt Janet Treffkorn vom Sächsischen Wander- und Bergsportverband. Für die bundesweite Förderinitiative „Kultur macht stark“ gewann sie mit dem Leipziger Theater „Viervolt“ und dem Verein des Naturfreundehauses zwei kompetente Partner für ihr Projekt „Theater macht Beine“.

Am Montag entwickelten die Neun- bis Zwölfjährigen Heldengeschichten, die ihren eigenen Köpfen entsprangen und die sie am Mittwoch den jeweils anderen Kindern vorführen wollen. „Uns geht es dabei auch darum, Grenzen zwischen ihnen anzubauen, die ihnen von zu Hause mitgegeben werden“, erklärt Theaterpädagogin Katrin Büchner. Die Mädchen und Jungen stammen aus sehr unterschiedlichen Familien, manche wachsen bei Pflegeltern oder im betreuten Wohnen auf, andere haben Eltern, die aus Afghanistan, dem Irak oder Kamerun flohen. Sie wohnen unter anderem in Naunhof, Parthenstein und Grimma.

Wanderungen sorgen für den nötigen Ausgleich zum Theaterspiel. Ob in der Dunkelheit oder am heutigen Dienstag beim Geocatching, auch dabei dürfen sich Helden beweisen.



Von Frank Pfeifer