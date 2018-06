Naunhof

„Busfahren ist cool, weil man sich nicht anschnallen muss“, meint Florian Parczyk aus Fuchshain. Jeden Tag nutzt der Neunjährige den Öffentlichen Personennahverkehr auf dem Weg zur Naunhofer Grundschule und zurück. In seiner Klasse gehört er damit jedoch zu einer Minderheit. Das soll sich ändern, wenn es nach Regionalbus Leipzig und Mitteldeutschem Verkehrsverbund geht. Gemeinsam mit dem Landkreis starteten die Unternehmen jetzt eine Initiative, mit der mehr Kinder und in der Folge auch Erwachsene ans ökologischere Fortbewegungsmittel herangeführt werden sollen.

Knapp 180 Klassen von Grund- und Förderschulen im Projektgebiet von „Muldental in Fahrt“ erhielten dieser Tage Sammelhefte, in die Fahrscheine eingeklebt werden können. „Ihr solltet eure Eltern überzeugen, das Auto stehen zu lassen und den Bus zu nehmen“, warb Landrat Henry Graichen (CDU) am Donnerstag vor der 3b der Grundschule Naunhof, in der der Wettbewerb „Macht Total Laune“ der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Welche Klasse bis zum 21. Juni die meisten Fahrscheine zusammen hat, gewinnt 1500 Euro für einen gemeinsamen Ausflug oder eine Fete. Bis zum Platz zehn gibt’s weitere Geldpreise, Schülerferien- und Exkursionstickets. „Fahrt auch mit Oma und Opa Bus! Das erhöht eure Chance zu gewinnen“, feuerte MDV-Geschäftsführer Steffen Lehmann an.

Acht Ausflugstipps vom Tiergehege Dornreichenbach über den Kletterwald am Albrechtshainer See, den Wilhelm-Ostwald-Park Großbothen und das Schloss Colditz bis zum Freizeitbad „Riff“ in Bad Lausick weist das Sammelheft aus. Sie sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen; und seit die Busse im Ein- bis Zwei-Stunden fahren, oftmals sogar noch viel besser als vorher.

„Bei uns kommen manche Busse sogar halbstündlich“, erklärte der Brandiser Bürgermeister Arno Jesse (SPD). Seine drei Kinder seien mit ihnen regelmäßig unterwegs zum Gymnasium. „Bei schönem Wetter muss ich ihnen mitunter sagen, sie sollen doch auch mal das Fahrrad nehmen“, gab er schmunzelnd preis.

Nach den Worten seines Naunhofer Amtskollegen Volker Zocher (parteilos) sind es vorwiegend Kinder aus den ländlichen Ortsteilen, die das Busangebot in Anspruch nehmen. Als „Erfolgsgeschichte“ bezeichnete er das Projekt „Muldental in Fahrt“, durch das seit dem vergangenen Sommer deutlich mehr Haltestellen hinzugekommen sind.

Eine Einschätzung, die Andreas Kutscher, Geschäftsführer von Regionalbus Leipzig, teilt. „Muldental in Fahrt“ sei eine enorme Herausforderung für sein Unternehmen gewesen, laufe aber sehr erfolgreich. „Wir haben auf vielen Linien gute Fahrgastzuwächse“, bilanzierte er und versprach: „Dort, wo Probleme entstanden sind, arbeiten wir dran.“

