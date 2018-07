Belgershain

Ein klein wenig anders als vorgesehen verlief das Abschlussprogramm im Belgershainer Schlosshotel. Nach langer Trockenheit begann es ausgerechnet am letzten Abend dieser Ferienspiele zu regnen. Die Verantwortlichen des Horts „Schloßgeister“ machten aus der Not aus der Tugend und boten den Kindern eine gelungene Alternative zur geplanten Nachtwanderung.

Drohende Wolkenberge

Drückend heiß war es noch am Donnerstagabend, als das Fest unter sich drohend auftürmenden Wolken vor dem Belgershainer Schloss begann. 45 Mädchen und Jungen des Schulhorts konnten sich im Beisein ihrer Eltern bei Spiel und Spaß austoben, zum Beispiel an der Fußball-Torwand. Bilder der aufregenden Tage, die hinter den Kindern lagen, waren auf einer Leinwand zu sehen.

Unter dem Motto „Weltenbummler“ stand die diesjährige Auflage des Schlosshotels, das seinen Namen erhielt, weil die Grundschüler im Schloss übernachten. Sie bereisten ab Montag symbolisch die Kontinente, waren im Bergzoo Halle mit seinen afrikanischen Tieren, im Geibeltbad Pirna als Reminiszenz an die australischen Surfer und in der Steinreich-Erlebniswelt Hohnstein, die über das Elbsandsteingebirge als sehenswürdigen Teil Europas informiert. Beim Bowling und Burger-Essen in Leipzig kamen sie Amerika näher, und schließlich ließen sie eine asiatisch angehauchte Neptun-Taufe über sich ergehen.

Mutprobe auf Dachboden

Auf ihrem Reiseweg studierten sie ein Theaterstück ein, in dem ein Pinguin um die Welt fliegt auf der Suche nach seinen Artgenossen. Unter großem Beifall führten sie es am Donnerstagabend auf. Zur späteren Stunde sollte die Nachtwanderung folgen, die ins Wasser fiel. „Dafür gab es eine Mutprobe auf dem Dachboden des Schlosses, wo Mitglieder des Jugendclubs Geister spielten“, berichtet der Leiter des Horts, Martin Kretzschmar.

Er ist dankbar, dass sich die Eltern so gut für ein Gelingen der Woche eingesetzt haben. „Sie bewirteten die Kinder morgens und abends“, sagt er. „Auch die meisten Erzieherinnen zeigten einen großen Einsatz. Sie schliefen mit im Schloss und opferten dafür Freizeit.“ So wurde das Schlosshotel zu einem Volltreffer für alle.

Von Frank Pfeifer