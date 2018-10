Naunhof

„Das schmeckt ja wie bei Oma“ – Eins der schönsten Komplimente, die ein Bäcker erhalten kann. Das haben sich auch die Kinder der Kita „Regenbogen“ verdient. Zusammen mit Bewohnerinnen des benachbarten Altenheims „Charlotte Winkler“ buken sie im Vorfeld des Erntedankfestes in Naunhof mehrere Bleche Kuchen. Zu der Aktion hatte der Diakonie-Kindergarten im Rahmen des Projekts „Koch mit – Iss mit“ geladen.

Generationen backen und lesen gemeinsam

Zwei Senioren kamen kürzlich in die Küche der Kita. „Es war das erste Mal, dass Helfer aus dem Altenheim das Backen für das Erntedankfest unterstützen“, sagte Cornelia Killisch von der Diakonie Leipziger Land. Sie glaubt aber, dass das gemeinsame Teigkneten durchaus zur Tradition werden könne. Edith Malz und Waltraut Engler haben sich jedenfalls gern Schürzen umgebunden und sich auf die kleinen Kinderstühlchen gesetzt. „Wir haben dann geholfen, die Eier aufzuschlagen und zu trennen. So Kleinigkeiten“, sagt Edith Malz, die bereits seit vielen Jahren zum Vorlesen in die Kita kommt und von den Kindern nur noch Oma Malz genannt wird. „Da haben sich die kleinen Kerle gefreut.“

Pädagogischer Ansatz des Back-Treffens

Die Idee für das Back-Treffen hatte Kita-Leiterin Gundula Rieger. „Wir wollen den Kindern vermitteln, dass Lebensmittel nicht selbstverständlich sind und wie viel Mühe ihre Herstellung macht“, erklärt sie. Gemeinschaftliches Backen ist ein fester Programmpunkt für die Kinder in der Einrichtung. Jede Woche ist eine andere Gruppe an der Reihe, für den ganzen Kindergarten drei Bleche Kuchen zu bereiten. Dem entstandenen Kuchen für das Erntedankfest merkte man die Übung dann an – er erfreute sich, ebenso wie die von den Kindern zubereitete Kürbissuppe, großer Beliebtheit. Dazu bereicherten die Kleinen mit extra einstudierten Liedern auch das Programm des Fests. „Es ist so schön, die Begeisterung der Kinder zu sehen“, sagt Edith Malz. Wenn die Kita auch im nächsten Jahr zum gemeinsamen Backen einladen sollte, wird sie wieder mit dabei sein.

Von Hanna Gerwig