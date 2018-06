Zu Benzingesprächen laden die Teilnehmer der diesjährigen Trabi-Tour-Sachsen am Donnerstag ab 18 Uhr in ihr Fahrerlager ein. Es befindet sich auf dem Parkplatz unterhalb der Europa-Jugendherberge in Colditz. Seit Sonnabend starten die 16 Teams von dort aus zu täglichen Etappen in die Umgebung.