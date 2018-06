Grimma

Die Finanzierung fast in trockenen Tüchern, die Helfer Gewehr bei Fuß, der Ablaufplan nahezu perfekt – Mario Rost kann mit Blick aufs achte Kinderreitfest ruhig schlafen. Der Vorstandsvize des Kinderreitfest-Vereins Grimma, der die Organisationsfäden in der Hand hält, rechnet für den 8. und 9. September mit 200 bis 250 Teilnehmern auf den Böhlschen Wiesen. In der Juli-Ausgabe der Fachzeitschrift „Sachsens Pferde“ werden die 24 Prüfungen ausgeschrieben. Anmeldungen sind dann bis eine Woche vor dem Start möglich.

Sponsoren ermöglichen das Event

Veranstalter des Kinderreitfestes ist die Stadt Grimma. Für 90 Prozent des Finanzrahmens von reichlich 10 000 Euro müssen Sponsoren gefunden werden. Insofern freut sich Rost, dass die Sparkasse Muldental dieses Mal die komplette Pferdenacht übernimmt – immerhin 2500 Euro. Das ermöglicht, beim Programm noch einmal aufzusatteln. So soll unter dem abendlichen Spätsommerhimmel ein Bogenschütze zu Pferd ebenso zu bewundern sein wie eine Springquadrille des Gestützes Graditz. Rost hat auch zwei Beamte der sächsischen Polizei-Reiterstaffel geordert, die im Falle eines dringenden Einsatzes allerdings fernbleiben müssten. „Sie werden über die Arbeit mit Polizeipferden berichten“, verrät der Grimmaer. Den Aufgalopp zur Pferdenacht aber macht das „Jump & Drive“. Dabei absolviert ein Reiter zunächst Springelemente, ehe er sich mit auf die Kutsche schwingt, die einen Parcours zu bewältigen hat. Vielleicht gibt es dabei sogar einen Vereinsvergleich, sagt Rost.

Der Eintritt zum Fest ist frei. Die Zuschauer können auf den Böhlschen Wiesen auch Premieren erleben. „Wir bieten erstmals eine Prüfung im Lehrlings-Geländeritt an“, erzählt der Vereinsvize. Antreten dürfen nicht nur Pferdewirt-Lehrlinge, sondern Azubis aller Berufe – vorausgesetzt sie sind Hobbyreiter. „Sie sollen im Wettkampf unter sich sein“, nennt Rost die Idee dahinter. Er rechnet zum Anfang mit fünf bis sechs Teilnehmern.

Vierkampf wird nicht mehr ausgetragen

Allerdings bedauert Pferdenarr Rost, dass es den Vierkampf nicht mehr geben wird. Dieser war viermal Bestandteil des zweitägigen Turniers und wurde auch im vergangenen Jahr ausgetragen. Mittlerweile fänden sich aber kaum noch Akteure. Vielleicht, weil der Wettkampf anspruchsvoll ist. Die jungen Sportler müssen – ohne Pferd – schwimmen und rennen und schließlich im Sattel die Dressur und das Springen bewältigen. Dafür aber werde die Vielseitigkeit erweitert, erläutert Rost. Wie berichtet, dürfen hier nun Starter bis zum Alter von 21 Jahren die Zügel halten. Zudem wird das Gespannfahren auf den späten Sonnabendnachmittag verlegt. Die Zuschauer können dann in Grimma erstmals Prüfungen im Stilgeländefahren, bei dem es in rasantem Tempo auch durchs Wasser geht, und im Hindernisfahren verfolgen.

"Fußballgott" Mario Großreuss – der neue Bachelor Der WM-Kader steht und Mario Großreuss ist nicht dabei. Kein Wunder, er macht ja auch gerade beim "Bachelor" mit! 🌹 ____________________________ PussyTerror TV mit Carolin Kebekus online schauen: www.DasErste.de/comedy Gepostet von Das Erste am Freitag, 18. Mai 2018

Rost lobt die Zusammenarbeit der hiesigen Pferdevereine und nennt den Reit- und Fahrverein ebenso wie den Husarenverein und die Reitervereinigung Gestüt Grimma-Bahren. Es habe eine Weile gedauert, „aber jetzt funktioniert es“. Man stehe sich helfend zur Seite. Generell ist der Kinderreitfest-Verein für jede Unterstützung dankbar. So werden die Grimmaer Jugendwehr und die Feuerwehr Hohnstädt die Veranstaltung absichern. Landwirte bereiten die Böhlschen Wiesen vor. Sorgen macht Rost derzeit fast nur eines: die gesperrte Wurzener Straße in Grimma. Das erschwert die Pferdetransporte, nach der besten Anfahrt wird noch gesucht.

Verein jetzt mit Sitz in Bahren

Übrigens hat der Kinderreitfest-Verein jetzt seinen Sitz in Bahren. Bislang galt das Leipziger Büro des Vorsitzenden Peter Richter als Vereinsadresse. Nunmehr ist die Anlaufstelle Rosts Wohnort Am Ring in Bahren. Nach seinen Vorstellungen soll der Kinderreitfest-Verein mit unters Dach des Dorfgemeinschaftshauses rücken.

Von Frank Prenzel