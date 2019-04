Grimma

In der Kulturscheune des Hotels „Kloster Nimbschen“ endete das Finale vom „ Kindersprint“ mit dem großen Endspurt. Mehr als 900 Jungen und Mädchen aus den Grundschulen der Region hatten sich an den Vorrunden des Sprintwettkampfes beteiligt. Als schnellstes Kind aus dem Raum Grimma darf sich Alexa Keller bezeichnen. Die Viertklässlerin von der Grundschule Zschoppach sprintete in sagenhaften 5,553 Sekunden durch den 16 Meter langen Laufparcours. Schnellster Junge wurde mit 5,563 Sekunden der Drittklässler Ricardo Stange aus der Grundschule Hohnstädt. Am „Kindersprint-Finale“ in Nimbschen nahmen 281 Mädchen und Jungen teil. Für die Besten jeder Klassenstufe geht der Wettbewerb noch weiter. Sie haben sich für das große Schuljahres-Finale qualifiziert.

Von LVZ