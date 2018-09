Beucha

Riesige Projektoren, schwere Filmrollen und historische Kameras sind vom 14. bis zum 16. September noch einmal im Bahnhof in Beucha zu sehen. Dort öffnet Fred Richter, passend zum dritten Sommerfilmabend des Kulturhauses Beucha e.V. noch einmal die Türen zu seiner privaten Sammlung von Kinotechnik. Das Herzstück seiner Ausstellung wirkt im Gegensatz zu all den geschichtsträchtigen Stücken fast unscheinbar: Eine handgroße Kamera, mit der ihn als Kind noch sein Großvater filmte und mit der er seine Sammlung einst begann. „Meine eigenen Filmversuche habe ich zwar irgendwann aufgegeben, aber die Kamera halte ich noch in Ehren“, sagt Richter.

Im Hinterzimmer ein Stummfilmtheater

Der gelernte Fotograf, der heute als Dekorateur arbeitet, interessierte sich schon während seiner Ausbildung für alles das mit „Optik, Chemie und handwerklicher Technik“ zusammenhängt. Wer diese Leidenschaft teilt, kann sich am Wochenende von 12 bis 20 Uhr von ihm in die Geschichte des Films entführen und die technischen Feinheiten erklären lassen. Schilder über die Geschichte des Kinos in der Region hängen zudem an der Außenfassade. Ein Höhepunkt der Ausstellung ist auch das kleine Stummfilmtheater, das Richter in einem Hinterzimmer installiert hat. Außerdem gibt es eine Börse für Kino und Programmhefte. Es ist in diesem Jahr die letzte Chance, sich die historische Kinotechniksammlung anzusehen.

Im nächsten Jahr werde es wieder zum Tag des offenen Denkmals eine Ausstellung geben, sagt Fred Richter, dem das Gebäude am Bahnhof gehört. Was er dann zeigen werde, wisse er aber noch nicht.

Von Hanna Gerwig