Die Arbeiten am neuen Stadion sind voll im Zeitplan. Die Bauleute zeichnen sich durch Termintreue aus, das Vereinshaus nimmt Gestalt an, auf dem Rasenplatz sprießt bereits das erste Grün. Und doch regt sich Unmut beim FC Grimma: Das neue Stadion an der Lausicker Straße kann aus Kostengründen nur für 800 Zuschauer konzipiert werden.