Neukieritzsch

Am Vorabend des Buß- und Bettages hatte die Evangelische Jugendarbeit im Kirchenbezirk zur alljährlichen „Nacht für den Frieden“ in die Kirche Katharina von Bora eingeladen. Jugendliche aus dem Raum Bad Lausick, Grimma, Borna und der Neukieritzscher Gegend wurden zu diesem Ereignis erwartet.

Kirche soll sich zu aktuellen Fragen lauter äußern

„Unsere Erfahrung zeigt, dass besonders junge Erwachsene das Angebot nutzen, um miteinander ins Gespräch zu kommen, zumal es die einzige Jugendveranstaltung im Rahmen der Friedensdekade im Kirchenbezirk ist“, sagte Jugendwart Andreas Bergmann. Zur Diskussion sollten Themen zur Sprache gelangen, die für genügend Diskussionsstoff sorgten. Dies wären, so Bergmann, Gespräche darüber, dass sich „Kirche zu gesellschaftspolitischen Fragen viel lauter äußern muss“.

Klimawandel und Migration

Auch Fragen über den Klimawandel und über Migration sind aktuelle Themen. Zahlreiche Jugendliche waren am Dienstagabend zu dem Ereignis gekommen. So auch Arwen Slaniec aus Zwenkau. „Ich führe gern mit anderen Gespräche, um deren Meinung zu erfahren, was mir ermöglicht, die Zusammenhänge besser zu erkennen.“

Austausch weitet den eigenen Blickwinkel

Eine weitere Diskussionsteilnehmerin war Christin Gutwasser. „Im vergangenen Jahr habe ich schon mal so einen Gesprächskreis besucht, der sofort mein Interesse geweckt hat und ich deshalb gern wiedergekommen bin. Solche Gesprächsrunden halte ich für wichtig, zumal es dadurch möglich ist, in anderen Menschen etwas zu bewegen. Andererseits bekomme ich von den Gesprächen einen anderen Blickwinkel zu gesellschaftlichen und kirchlichen Themen“, stellte Gutwasser fest. Zudem sei es die gelebte Gemeinschaft, die in solchen Gesprächskreisen entstehe.

Meinungen der älteren Generation

Auch Laura Burghardt möchte den Dialog mit den anderen nicht missen. „Für mich ist es spannend, die Meinung der Anderen zu erfahren. Außerdem finde ich es wichtig, dass auch Ältere an solchen Gesprächskreisen teilnehmen und uns dabei ihre Sicht vermitteln, aber es ebenso möglich ist, ihnen unsere jeweiligen Standpunkte darzulegen“, hob Laura Burghardt hervor.

Mit ihren 73 Jahren gehört Rosmarie Slaniec, die ihren Enkel zur Veranstaltung begleitete, zu den Älteren, die gern ihre Erfahrungen einbringen. „Für mich sind solche Diskussionsthemen schon interessant. Kirche und Staat sind meiner Meinung nach längst nicht mehr getrennt. Wenn ich in den Bundestag schaue, sehe ich beispielsweise viele Pfarrer in neuen politischen Funktionen sitzen.“

Vor der eigentlichen Gesprächsrunde spielten die Musiker Matthias Ehrig und Andreas Uhlmann eingängige Songs, die mit Einflüssen aus Jazz, Pop und Folk den Abend beschwingt angehen ließen.

Von René Beuckert