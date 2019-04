Trebsen/Dürrweitzschen

Sowohl dem Hobbygärtner als auch den gewerblichen Obstbauern in der Region sitzt die Angst im Nacken. Die Kirschbäume stehen in voller Blüte, aber vorhergesagte Nachtfröste könnten die Ernte in Gefahr bringen.

Schwerer Blütenfrost in Dürrweitzschen vor zwei Jahren

Der Hobbygärtner vermag es, noch individuell seine vereinzelt stehenden Obstbäume zu schützen. Ein Obstproduzent wie die Obstland AG in Dürrweitzschen steht da schon vor größeren Herausforderungen, bestätigt Jan Kalbitz von der Geschäftsleitung.

„Grundsätzlich müssen wir uns auf die Prognosen der Meteorologen verlassen, da wir nicht auf eigene Wettervorhersagen bauen können – schließlich sind wir Obstbauer“, sagt der 39-Jährige. Doch ganz hilflos sei man nicht den Wetterkapriolen ausgesetzt. „Wir haben nach dem letzten großen Blütenfrostschaden vor zwei Jahren nachweislich wirksame Maßnahmen ergriffen.“ So sei bekannt, dass offener Boden mehr vom Tag gespeicherte Wärme abgibt als ein mit Gras bewachsener Boden. „Deshalb haben wir Baumreihen in den Plantagen von Sauer- und Süßkirschen sowie Pflaumen schon im Herbst und Winter wieder aufgerissen und sozusagen vom Graswuchs befreit. Zusätzlich setzen wir auf bestimmten Flächen zwei große und drehbare Föhnanlagen ein, die über den Bäumen für warme Luftbewegungen sorgen, was den Frost auch abhält“, erklärt Kalbitz.

Jan Kalbitz möchte trotz der Nachtfröste im Frühjahr eine gute Ernte einfahren.

Bewässerung der Apfelblüte zum Schutz

Eine andere Methode wäre das Bewässern, um insbesondere die Apfelblüte quasi in einen großen Wassertropfen einzuhüllen. Doch das sei für die Obstland AG nur eine bedingt machbare Lösung, da Wasser nicht im ausreichenden Maße verfügbar sei. Dafür könnten in den kommenden kalten Nächten in Teilen der Plantagen Holzpellets verbrannt werden, die die dann die kalte Nachtluft zwischen den Bäumen erwärmen, ließ der Obstbauer wissen.

Von Frank Schmidt