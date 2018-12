Parthenstein/Grethen

Kurz vor dem Abschluss steht die energetische Sanierung der Kindertagesstätte „Storchennest“ in Grethen. Insgesamt 250.000 Euro fließen derzeit in den Gebäudekomplex. Nicht das erste und nicht das letzte Geld binnen kurzer Zeit.

Erst im Vorjahr hatte die Gemeinde für 25.000 Euro einen neuen Gasheizkessel einsetzen lassen. Über das selbe Förderprogramm von Bund und Land mit dem Namen „Brücken in die Zukunft“, mit dem 75 Prozent der Kosten aus Steuergeld zugeschossen wurden, ging sie jetzt die Außenhülle an. Rundherum wurden die Wände gedämmt, außerdem erhielt der zu DDR-Zeiten hinzugekommene hintere Anbau eine Dämmung des Flachdachs.

Sparen und verschönern

„Damit sparen wir nicht nur erheblich Heizenergie. Auch der graue Rauputz ist Geschichte“, freut sich Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos). Das Gelb und Lindgrün der Mauern verleiht der kommunalen Einrichtung ein freundlicheres Aussehen.

Baurüste prägen derzeit das Gesicht der Kita Grethen. Quelle: Frank Schmidt

Das wissen auch die Kinder zu schätzen. „Sie sind begeistert, dass sie beim Spazierengang nun schon von Weitem ihre Kita erkennen“, sagt die stellvertretende Leiterin, Julia Lange. „Wir alle freuen uns.“

Lange nimmt an, dass es mit der Dämmung deutlich angenehmer in den Räumen wird, wenn die Temperaturen erst so richtig in den Keller gehen. „War es draußen eiskalt, haben wir bisher früh deutlich die Kühle gemerkt. Dann mussten wir die Heizung voll aufdrehen.“

Als nächstes Fußbodenheizung für Kita

Die jetzigen Arbeiten, die im August begonnen hatten, sollen bis Jahresende abgeschlossen sein. „Ideal wäre, wenn schon zwischen Weihnachten und Silvester begonnen werden könnte, im Krippenbereich eine Fußbodenheizung einzubauen“, blickt Kretschel auf das nächste Vorhaben. „Die Ausschreibung läuft, den Vergabebeschluss wollen wir in der nächsten Gemeinderatssitzung fassen.“

Die Kita bekam einen frischen Anstrich. Quelle: Frank Schmidt

Der Fußboden, auf dem die Kleinen oft krabbeln, ist relativ kalt, weshalb sich Eltern und Erzieher schon lange wünschten, dass er beheizt wird. Nun bietet sich für Parthenstein eine günstige Lösung an. Das Dorf verwendet 10.000 Euro aus dem Sonderprogramm, mit dem der Freistaat jeder Kommune 70.000 Euro zur freien Verfügung gestellt hat.

Während der Arbeiten sollen die neun Krippenkinder im Kindergartenbereich im Stockwerk darüber betreut werden. Zurzeit ist die Einrichtung mit 35 Mädchen und Jungen belegt, maximal bietet sie 40 Kindern Platz.

Von Frank Pfeifer