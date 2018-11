Landkreis Leipzig

Klaus-Dieter Anders wird Leiter des neuen Eigenbetriebes Bildung und Kultur im Landkreis Leipzig. Der Leiter der Musikschule „Ottmar Gerster“ mit Hauptsitz in Borna war der einzige Bewerber, der sich im Rahmen einer internen Ausschreibung um den Posten beworben hatte.

Der Kreistag stimmte auf seiner Sitzung am Mittwochabend in Borna der Personalie einstimmig zu. Der Eigenbetrieb soll die Musikschulen sowie die Weiterbildungsakademie des Kreises, die derzeit noch als separate Eigenbetriebe geführt werden, künftig unter einem Dach vereinen. Anders tritt seine neue Funktion am 1. Januar 2019 an.

Ebenfalls einstimmig wurde Christian Penzholz, bisher Sachgebietsleiter im Landratsamt, zum neuen Chef des Straßenverkehrsamtes ernannt.

Von Simone Prenzel