In Deutschland gibt es maximal eine Hand voll Tischlereimuseen. Obwohl es das jüngste ist, gilt das im Sommer 2016 eröffnete Tischlereimuseum Colditz als das vielleicht bemerkenswerteste. Am Originalschauplatz dokumentiert es nicht nur die Entwicklung eines Familienbetriebes über vier Generationen, sondern bewahrt sämtliche Maschinen, die nur in Colditz im Einsatz waren und noch dazu in Colditz hergestellt wurden – ein Alleinstellungsmerkmal.