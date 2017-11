Kleine Helfer für Sehbehinderte: Mobil macht Station in Grimmas Ortsteil Döben

Das Beratungs- und Bibliotheksmobil „Blickpunkt Auge“ hat in Döben Station gemacht, wo sich Augenärzte zu einem Symposium auf dem Schloss trafen. In dem Mobil sind die vielen kleinen Helfer zu finden, die Sehbehinderten den Alltag etwas erleichtern können. Am 11. Dezember kommt es auch nach Mutzschen und Nerchau.