Dürrweitzschen

Die wenig frühlingshaften Temperaturen der ersten beiden März-Wochen lassen den Gedanken an prall gefüllte Beeren-Sträucher noch nicht so richtig aufkommen. Dennoch gilt für Kleingärtner, dass sich früh übt, wer einmal eine möglichst üppige Beeren-Ernte einfahren möchte. Entsprechend waren am Sonnabendvormittag trotz prognostizierten Regens gut 20 Frauen und Männer der Einladung des Vorsitzenden des Dürrweitzschener Kleingartenvereins „Blütenpracht“, Bernd Hättasch, zu einem öffentlichen Schnittlehrgang gefolgt.

Bernd Hättasch vom Dürrweitzschener Kleingartenvereins „Blütenpracht“ erläutert den richtigen Schnitt. Quelle: Roger Dietze

Dabei thematisierte der Diplom-Gartenbauingenieur auf seiner eigenen Parzelle das fachmännische Beschneiden von Obst- und Beerenobstgehölzen ebenso wie das eines Weinstockes und erläuterte darüber hinaus das geeignete Werkzeug.

Roseneibisch in Extra-Parzelle für Bestäuber

„Ich habe auch an einem Beispiel einen falschen Schnitt und dessen Folgen für das betreffende Gehölz gezeigt, wofür wir aber in einen anderen Garten wechseln mussten“, so der 59-Jährige augenzwinkernd.

Auch um das Thema Bestäuber ging es in der Schnittlehrgangs-Runde. „Insbesondere in den Sommermonaten finden Bienen und andere Insekten in unserer weitgehend ausgeräumten Kulturlandschaft kaum noch Nahrung, weshalb sich unser Vereinsvorstand dazu entschlossen hat, auf einer leeren Parzelle Roseneibisch als Nahrungsquelle für Bestäuber anzupflanzen“, sagte Bernd Hättasch.

Von Roger Dietze