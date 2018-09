Parthenstein/Grethen

Ein 33-jähriger Fahrer eines Kleintransporters fuhr am späten Samstagabend die S47 von Beiersdorf in Richtung Grethen. Vor der Ortslage Grethen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach den Zaun eines Grundstückes und kam auf dem Dach zum Liegen. Dabei beschädigte er mehrere Leitpfosten. Der 33-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Seine 31-jährige Beifahrerin blieb unverletzt.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest mit dem Fahrer ergab einen Wert von 1,28 Promille. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt etwa 20.000 Euro. Am Grundstückszaun entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Von LVZ