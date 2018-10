In Grimma lädt Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU) am 30. Oktober zum Pflegedialog. In der Muldentalhalle will sie unter anderem mit Pflegekräften sowie pflegenden Angehörigen ins Gespräch kommen. Dabei stehen Fragen wie „Welche neuen Wege zeigen sich in der Pflege in Sachsen heute und morgen?“ im Mittelpunkt. Ziel sei es, den Austausch der Beteiligten aus Praxis, Politik und Gesellschaft zu vertiefen.