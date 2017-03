Parthenstein/Klinga. . „Wir sind ein irre großer und starker Verein. Da werden viele neidisch.“ Ein solches Fazit zog am Freitag Ralf Saupe, bisheriger und auch künftiger Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer der Freiwilligen Feuerwehr Klinga. Denn zur Jahreshauptversammlung konnte Saupe überaus positive Zahlen präsentieren: „Wir haben jetzt 89 Mitglieder. Zur Gründung vor 20 Jahren waren es gerade mal 18 Leute. Das ist eine tolle Entwicklung.“

Man sei nun mal kein reiner Dorfverein, viele Mitglieder kommen aus den Nachbarorten und sogar aus Leipzig. Fast alle von ihnen haben aber in Klinga ihre Wurzeln. Diese Mitgliederstruktur sei aber zugleich die Achillesferse des Vereins. „Wir haben leider zu wenig Leute, die wirklich mit anpacken. Deshalb bleibt es eine Herausforderung für uns, mehr Mitglieder zu aktivieren“, so Saupe. Anderenfalls müsste das Aufgabenspektrum künftig empfindlich eingeschränkt werden. Die Altersstruktur bereitet ihm dagegen keine Sorgenfalten. Während so mancher Verein im ländlichen Raum nur mühevoll junge Leute begeistern kann, sieht das beim Klingaer Förderverein anders aus. „Bei uns haben alle ihren Platz, die 70-Jährigen genauso wie die 20-Jährigen.“ Denn die vom Verein organisierten Veranstaltungen sprechen auch junge Familien an, ob Fasching oder Tag der offenen Tür, ob Ausflüge oder Sommerfeste.

Ein nicht alltägliches Fest soll vom 18. bis 20. August stattfinden. Unter dem Motto „100er Feier“ wird der 80. Gründungstag der Freiwilligen Feuerwehr Klinga begangen und zugleich an den 20. Jahrestag des Fördervereins erinnert. Deshalb wird in diesem Jahr auf den üblichen Tag der offenen Tür verzichtet.

Kernaufgabe des Fördervereins ist natürlich die direkte Unterstützung der örtlichen Floriansjünger. Besonders am Herzen liegt dem Verein dabei die Nachwuchsförderung. Und die funktioniert – in der Jugendfeuerwehr sind derzeit acht junge Leute aktiv. Diese Stärke habe sich in der Vergangenheit immer positiv auf die Einsatzabteilung ausgewirkt. Die verfügt derzeit über immerhin 31 Aktive und rückte im Vorjahr zu 14 Einsätzen aus.

Keine Frage, dass diese Stärke erhalten bleiben soll. Vor Jahren wurde sogar mal ein Mannschaftstransportfahrzeug beschafft und aufgebaut, im Vorjahr waren es unter anderem ein Hänger für die Jugendwehr, Kleidung und mancherlei kleinere und größere Unterstützungen.

Angesichts dieser Erfolgsgeschichte fiel es den Vereinsmitgliedern am Freitag im Dorfgemeinschaftshaus nicht schwer, den bisherigen Vorstand wiederzuwählen. Vorsitzender ist wiederum Ralf Saupe, Vizechef Christian Michael, Schatzmeisterin Susann Luebeck-Busch und Schriftführerin Katrin Scholz.

Von Bert Endruszeit