Parthenstein/Klinga. Aus bislang noch unbekannten Gründen kam Dienstagmittag, 11.45 Uhr, eine 72-Jährige mit ihrem Opel Meriva auf der Staudnitzstraße in Klinga nach links von der Fahrbahn ab. Die Frau, die aus Richtung Beiersdorf gekommen war, landete geradewegs in einer Hecke, steuerte dann gegen ein Tor und eine Straßenbeschilderung. In der Folge überquerte sie samt Opel die Windmühlenstraße, durchbrach einen Gartenzaun und landete schließlich in der Rückwand einer offenstehenden Garage, die durch den heftigen Aufprall einstürzte.

Mit Prellungen und einer Schlüsselbeinfraktur wurde die Dame in ein nahegelegenes Krankenhaus zur ärztlichen Behandlung gebracht, konnte dieses aber wenige Stunden später wieder verlassen. Indes wurde ihr nicht mehr fahrbereites Auto geborgen und der Gesamtschaden auf 40.000 Euro geschätzt.

Von thl