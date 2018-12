Grimma Anschaffung - Klingas Wehr erhält neues Löschfahrzeug Ein neues Löschfahrzeug erhält die Feuerwehr Klinga. Der Gemeinderat beschloss die Anschaffung. Bis zur Auslieferung vergeht allerdings noch viel Zeit, der Grund dafür ist eigentlich ein guter.

Das jetzige Tragkraftspritzenfahrzeug der Feuerwehr Klinga am 22. April dieses Jahres, als es zu einem Verkehrsunfall in Großsteinberg am See ausrückte. Es soll durch einen neuen Wagen ersetzt werden. Quelle: Ralf Saupe