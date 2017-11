Klöppeln ist Kunst: Bad Lausicker Frauen zeigen im „Riff“ Gardinen, Bilder, Schmuck

Bad Lausick. In der Galerie des Bad Lausicker Kur- und Freizeitbades „Riff“ ist jetzt eine Ausstellung zu sehen, die „Einblick – Durchblick“ heißt. Seit zehn Jahren trifft sich eine aktuell achtköpfige Gruppe von Frauen aus Bad Lausick – eine kommt von Böhlen herüber – zweimal monatlich, um ihrem Hobby, der Klöppelkunst, gemeinsam zu frönen. Den Anstoß, sich zusammenfinden, gab der Gruppe um Leiterin Angelika Nestler eine Schau, die 2007 an selber Stelle zu sehen war. „Was wir da sahen, faszinierte uns. Seitdem beschäftigen wir uns mit vielen verschiedenen Klöppeltechniken“, sagte Nestler am Rand der Vernissage, die am Dienstagabend stattfand und die sehr gut besucht war. Dabei entstehen nicht nur kleine Kunstwerke, die in Bilderrahmen passen. Ganze Kleider und schmückendes Beiwerk für die Kleidung sind in der Schau zu sehen, kunstvoll geklöppelte Gardinen und Collagen, die eigens im Jubiläumsjahr entstanden.

Die Vieldeutigkeit des Ausstellungsmottos „Einblick – Durchblick“ habe Kalkül, sagt Nestler: „Wir Klöppelweiber wollen zum einen Einblicke in unsere Arbeit geben. Einerseits müssen wir beim Klöppeln immer den Durchblick behalten, welcher Faden wo hingehört. Andererseits können unsere geklöppelten Gardinen an Fenstern Durchblicke verhindern oder gestatten.“ Alle Ausstellungsstücke – sogar aus Metallfäden geklöppelter Halsschmuck ist darunter – sind Unikate und nicht unmittelbar für den Verkauf bestimmt.

Die drei Dutzend Arbeiten können im „Riff“-Restaurant sowie im Durchgang zum Badebereich bis Ende Februar 2018 besichtigt werden. Die Schau ist bereits die dritte mit Klöppelkunst der kreativen Frauen in dieser Galerie.

Von Thomas Kube